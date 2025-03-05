200 yıllık lezzet: Keklik kebabı tarifi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:30

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:30

Keklik eti, Osmanlı mutfağında seçkin bir yere sahipti. Özellikle saray aşçıları, sultanlar için keklik etini özel soslarla marine edip fırında veya közde pişirerek sunardı. 19. yüzyılda Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapılan bu yemek, zaman içinde yerel mutfaklarda da kendine yer buldu. Günümüzde nadir yapılan bu kebap, av hayvanlarına ilgi duyanlar ve geleneksel tatları sevenler için eşsiz bir lezzet olmaya devam ediyor.

Keklik Kebabı İçin Gerekli Malzemeler

4 adet keklik

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet büyük soğan (rendelenmiş)

3 diş sarımsak (dövülmüş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı sirke

2 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

Keklik Kebabı Nasıl Yapılır?

Keklikleri Hazırlayın: Keklikleri iyice temizleyin ve derisini tütsüleyerek fazla tüylerden arındırın. Ardından iyice yıkayın ve süzülmesi için kenara alın.

Marine Edin: Bir kapta zeytinyağı, rendelenmiş soğan, sarımsak, sirke ve baharatları karıştırın. Keklikleri bu karışıma bulayın ve en az 2 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.

Keklikleri Kızartın: Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Marine edilen keklikleri ekleyerek her tarafı güzelce kızarana kadar çevirerek pişirin.

Sosunu Hazırlayın: Domatesleri rendeleyin ve doğranmış biberlerle birlikte kekliklerin üzerine ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra sıcak suyu ilave edin.

Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Keklik eti iyice yumuşayıp sosunu çektiğinde kebabınız hazır olacaktır.

Servis: Keklik kebabını sıcak olarak yanında közlenmiş sebzeler, pilav veya lavaş ekmeğiyle servis edebilirsiniz.