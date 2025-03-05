İftar sofralarına çok yakışan yöresel lezzet: Beyti kebabı tarifi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:09

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:09

Ramazan sofralarına yakışacak en lezzetli ve görkemli yemeklerden biri de, Türk mutfağının gözde yemeklerinden biri olan Beyti Kebabıdır. Hem sunumu hem de lezzetiyle iftar sofralarına çok yakışan Beyti Kebabı, et severlerin vazgeçilmezi olmaya adaydır. Peki, iftar sofralarına çok yakışan bu yöresel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Beyti Kebabı tarifi...

BEYTİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gram dana veya kuzu kıyması

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı zeytinyağı (ya da tereyağı)

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Servis için:

4-5 adet lavaş ekmeği

1 su bardağı yoğurt

Süslemek için maydanoz (isteğe bağlı)

BEYTİ KEBABI YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, süt, domates salçası ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve karışımın homojen hale gelmesini sağlayın.

Ardından, bu karışımı en az 30 dakika kadar dinlendirmeniz lezzetini artıracaktır.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, şişlere sıralayın.

Şişlerin üzerine hafifçe bastırarak, köftelerin düzgün ve eşit pişmesini sağlayın.

Şişteki köfteleri mangalda veya önceden ısıtılmış fırın ızgarasında pişirin.

Köfteler her iki tarafı da iyice kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirilmelidir.

Etlerin pişme süresi, kullandığınız etin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir, bu yüzden kontrol etmeyi unutmayın.

Bir tavada tereyağını eritin, ardından domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak salçanın kokusunun çıkmasını sağlayın.

Üzerine suyu ekleyin, tuz ve pul biberle tatlandırın.

Sos kaynadıktan sonra ocaktan alın ve kullanıma hazır hale getirin.

Lavaş ekmeklerini ısıtın ve her birini ortadan ikiye kesin.

Lavaşların üzerine pişirdiğiniz köfteleri yerleştirin ve her birinin üzerine yoğurt ekleyin.

Son olarak, hazırladığınız domates sosunu köftelerin üzerine gezdirin ve maydanozla süsleyerek sıcak bir şekilde servis yapın.

Afiyet olsun!