İtalyan lezzetini mutfağınıza taşıyın: Ev usulü pizza margherita tarifi

Pizza Margherita, İtalya’nın Napoli şehrinden tüm dünyaya yayılan en sade ama en lezzetli pizza tariflerinden biridir. Taze domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğen yapraklarının uyumu, hem göze hem damağa hitap eder. Siz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif ile misafirlerinize ya da sevdiklerinize nefis bir İtalyan lezzeti sunabilirsiniz. Peki, İtalyan lezzetini mutfağınıza taşımaya yardımcı olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, ev usulü pizza margherita tarifi...

PİZZA MARGHERITA TARİFİ



Malzemeler



Hamur için:

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

3 adet olgun domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

200 g mozzarella peyniri (dilimlenmiş)

Taze fesleğen yaprakları



PİZZA MARGHERITA YAPILIŞI



Geniş bir kaba ılık suyu alın, üzerine maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin.

Un, tuz ve zeytinyağını ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.

Rendelenmiş domatesleri ekleyin, tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın.

Orta ateşte 10 dakika pişirip soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahta ince yuvarlak şekilde açın.

Fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine domates sosunu yayın.

Mozzarella dilimlerini yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra taze fesleğen yapraklarını serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun!