İtalyan mutfağından enfes bir sonbahar lezzeti: MasterChef gnocchi di zucca tarifi

Gnocchi di Zucca, İtalyan mutfağının klasik patatesli gnocchi’sine balkabağı eklenerek yapılan, hem renk hem lezzet açısından oldukça zengin bir versiyonudur. Balkabağının hafif tatlı aroması, tereyağlı adaçayı sosuyla birleştiğinde ortaya gerçek bir gurme lezzet çıkar. Bu tarif özellikle sonbahar ve kış aylarında, sofralara sıcacık bir dokunuş yapmak isteyenler için mükemmeldir. Peki, İtalyan mutfağından enfes bir sonbahar lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, MasterChef gnocchi di zucca tarifi...

GNOCCHI DI ZUCCA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

500 gram balkabağı (pişmiş ve püre haline getirilmiş)

150 gram un (gerektiğinde artırabilirsiniz)

50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

1 adet yumurta

Tuz, karabiber, muskat rendesi

Sosu için:

3 yemek kaşığı tereyağı

6-7 yaprak taze adaçayı

Rendelenmiş parmesan peyniri (servis için)

GNOCCHI DI ZUCCA YAPILIŞI

Balkabağını dilimleyip fırında 180°C’de 30-35 dakika kadar yumuşayana dek pişirin.

Ardından çatalla ezin veya blender’dan geçirerek püre haline getirin.

Soğuyan balkabağı püresine yumurta, parmesan, tuz, karabiber ve az miktarda muskat ekleyin.

Ardından unu yavaş yavaş ilave edin.

Ele hafif yapışan ama şekil alabilen bir hamur elde edin.

Hamuru unlanmış tezgâhta uzun rulolar haline getirin ve 2 cm uzunluğunda küçük parçalar kesin.

Dilerseniz çatalla hafif bastırarak klasik gnocchi çizgilerini oluşturabilirsiniz.

Tuzlu kaynar suda gnocchileri haşlayın.

Üste çıkmaya başladıklarında pişmiş demektir.

Delikli kepçeyle alın ve süzün.

Tavada tereyağını eritin, adaçayı yapraklarını ekleyip birkaç dakika kızartın.

Haşladığınız gnocchileri bu sosun içine alın ve birkaç dakika soteleyin.

Sıcak olarak servis edin, üzerine bolca parmesan peyniri serpiştirin.

Afiyet olsun!