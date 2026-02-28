İtalyan mutfağından patates efsanesi: Gnocchi tarifi

Gnocchi, haşlanmış patatesin unla birleşerek küçük yastıkçıklara dönüştüğü bir reçetedir. Doğru kıvamın yakalanması için patatesin nişasta dengesi ve hamurun yoğurulma süresi kritik rol oynamaktadır.
GNOCCHI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük boy haşlanmış patates
- 1.5 - 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta sarısı
- Bir tutam tuz ve muskat rendesi
- Sos için: 2 yemek kaşığı tereyağı ve taze adaçayı yaprakları
Yapılışı
- Haşlanmış patatesleri sıcakken pürüzsüzce ezin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Patatese yumurta sarısı, tuz ve unun bir kısmını ekleyerek ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğurun (fazla un eklemekten kaçının).
- Hamurdan ince şeritler yapın ve 2 cm genişliğinde parçalar kesin.
- Kaynar tuzlu suda gnocchiler suyun yüzeyine çıkana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) haşlayın.
- Ayrı bir tavada tereyağını adaçayı ile köpürtün.
- Haşlanan gnocchileri süzüp tereyağlı tavaya alın ve dışları hafifçe renk alana kadar soteleyin.