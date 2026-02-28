Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan mutfağından patates efsanesi: Gnocchi tarifi

28.02.2026 11:33:00
Basit malzemelerin teknik ustalıkla buluştuğu Gnocchi, patates bazlı yumuşak dokusuyla makarna kültürüne alternatif sunan zarif bir İtalyan klasiğidir.

Gnocchi, haşlanmış patatesin unla birleşerek küçük yastıkçıklara dönüştüğü bir reçetedir. Doğru kıvamın yakalanması için patatesin nişasta dengesi ve hamurun yoğurulma süresi kritik rol oynamaktadır.

GNOCCHI TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet büyük boy haşlanmış patates
  • 1.5 - 2 su bardağı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Bir tutam tuz ve muskat rendesi
  • Sos için: 2 yemek kaşığı tereyağı ve taze adaçayı yaprakları

Yapılışı

  1. Haşlanmış patatesleri sıcakken pürüzsüzce ezin ve tamamen soğumasını bekleyin.
  2. Patatese yumurta sarısı, tuz ve unun bir kısmını ekleyerek ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğurun (fazla un eklemekten kaçının).
  3. Hamurdan ince şeritler yapın ve 2 cm genişliğinde parçalar kesin.
  4. Kaynar tuzlu suda gnocchiler suyun yüzeyine çıkana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) haşlayın.
  5. Ayrı bir tavada tereyağını adaçayı ile köpürtün.
  6. Haşlanan gnocchileri süzüp tereyağlı tavaya alın ve dışları hafifçe renk alana kadar soteleyin.
