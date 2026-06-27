İtalyan mutfağının az bilinen lezzeti: Torta Paradiso

Mutfak literatüründe kökenleri 19. yüzyıla, Pavia şehrine dayanan ve Şef Enrico Vignoni tarafından rafine edilerek tescillenen Torta Paradiso, adını tadan bir asilzadenin "Bu pasta adeta cennetten bir parça!" demesinden alır. Görünüş olarak sade bir keki andırsa da, dokusu bildiğimiz anne keklerinden tamamen farklıdır; çok daha unsu, kırılgan ve pürüzsüzdür.
TORTA PARADISO TARİFİ
Malzemeler
Kadifemsi Gövde Tabanı İçin:
- 160 gram kaliteli tereyağı (kesinlikle oda sıcaklığında, çok yumuşak)
- 160 gram pudra şekeri (toz şeker değil, pürüzsüz doku için teknik zorunluluktur)
- 3 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
- 2 adet yumurta sarısı (ekstra sarı renk ve nem dengesi için)
- 1 adet organik limonun ince rendelenmiş kabuğu
- 1 paket vanilya
- Bir çimdik tuz
Un ve Nişasta Dengesi:
- 90 gram çok amaçlı buğday unu (elenmiş)
- 90 gram mısır nişastası (elenmiş)
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu (orijinal eski tariflerde olmasa da garantili yükselme için)
- Üst Kaplama İçin:
- Bolca pudra şekeri (üzerinde kalın bir beyaz tabaka oluşturacak şekilde)
Yapılışı
- Tamamen oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabına alın. Mikserin en yüksek devrinde, karışım tamamen beyazlaşana, hacim kazanıp krema/tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar sabırla en az 8-10 dakika boyunca çırpın. Tereyağının renginin tamamen açılması, kekin bulutsu dokusunun mutlak sırrıdır.
- Karışımın içine limon kabuğu rendesini, tuzu ve vanilyayı ekleyin. Mikser yüksek devirde çalışmaya devam ederken, oda sıcaklığındaki bütün yumurtaları ve ekstra yumurta sarılarını her seferinde sadece bir adet olacak şekilde teker teker karışıma ekleyin. Eklediğiniz yumurta tereyağı tarafından tamamen emilmeden ikincisini kesinlikle atmayın (Sıcaklık farkı olursa tereyağı kesilir).
- Unu, mısır nişastasını ve kabartma tozunu birlikte en az iki kez eleyin. Mikseri tamamen bırakın. Elenmiş kuru karışımı tereyağlı baza üç aşamada ekleyin. Her aşamada bir spatula yardımıyla, aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle (alt üst ederek) hamuru söndürmeden nazikçe yedirin.
- Yaklaşık 22 cm çapındaki kelepçeli bir kek kalıbının tabanını ve kenarlarını tereyağı ile yağlayıp hafifçe unlayın (veya pişirme kağıdı serin). Yoğun ve köpüksü kıvamdaki kek harcını kalıba aktarın, üzerini spatula yardımıyla düzeltin.
- Önceden ısıtılmış 160°C fırında (fan sız alt-üst ayar), kek tamamen yükselip üzeri hafif altın sarısı bir renk alana kadar yaklaşık 40-45 dakika kontrollü olarak pişirin. İlk 30 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayın. Kürdan testi temiz çıktığında ocağı kapatın.
- Fırından çıkan keki kalıbın içinde 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından kelepçeyi çıkarıp keki bir tel ızgara üzerine alarak tamamen soğumaya bırakın (Kek sıcakken çok kırılgandır, sıcak kesilirse hamurlaşır).
- Tamamen soğuyan Torta Paradiso'nun üzerine, adeta kar yağmış gibi bir elek yardımıyla cömertçe, kalın bir tabaka halinde pudra şekeri serpiştirin.