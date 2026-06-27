İtalyan mutfağının az bilinen lezzeti: Torta Paradiso

Mutfak literatüründe kökenleri 19. yüzyıla, Pavia şehrine dayanan ve Şef Enrico Vignoni tarafından rafine edilerek tescillenen Torta Paradiso, adını tadan bir asilzadenin "Bu pasta adeta cennetten bir parça!" demesinden alır. Görünüş olarak sade bir keki andırsa da, dokusu bildiğimiz anne keklerinden tamamen farklıdır; çok daha unsu, kırılgan ve pürüzsüzdür.

TORTA PARADISO TARİFİ

Malzemeler

Kadifemsi Gövde Tabanı İçin:

160 gram kaliteli tereyağı (kesinlikle oda sıcaklığında, çok yumuşak)

160 gram pudra şekeri (toz şeker değil, pürüzsüz doku için teknik zorunluluktur)

3 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta sarısı (ekstra sarı renk ve nem dengesi için)

1 adet organik limonun ince rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz

Un ve Nişasta Dengesi:

90 gram çok amaçlı buğday unu (elenmiş)

90 gram mısır nişastası (elenmiş)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu (orijinal eski tariflerde olmasa da garantili yükselme için)

Üst Kaplama İçin:

Bolca pudra şekeri (üzerinde kalın bir beyaz tabaka oluşturacak şekilde)

Yapılışı