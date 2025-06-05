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İtalyan mutfağının en lezzetlisi: Parmigiana di Melanzane

İtalyan mutfağının en lezzetlisi: Parmigiana di Melanzane

5.06.2025 22:10:00
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Haber Merkezi
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İtalyan mutfağının en lezzetlisi: Parmigiana di Melanzane

İtalyan mutfağının az bilinen ama efsanevi yemeklerinden biri olan Parmigiana di Melanzane, kat kat dizilmiş patlıcan, domates sosu ve eriyen peynirle damağınızı mest edecek. Hem etsiz hem doyurucu olan bu tarif, özellikle akşam yemeği sofralarına şıklık katıyor.

Patlıcanla yapılabilecek en rafine lezzetlerden biri Parmigiana di Melanzane. İtalya'nın güneyinden çıkan bu fırın yemeği, et içermemesine rağmen doyurucu, hafif ama lezzetli bir alternatif arayanlar için harika. Kızartılmış patlıcan dilimleri, taze domates sosu ve parmesanla birleştiğinde ortaya çıkan tat, adeta bir klasik müzik eseri gibi.

PARMIGIANA DI MELANZANE TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 büyük patlıcan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 400 gr rendelenmiş domates (konserve de olur)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 100 gr mozzarella peyniri
  • 50 gr rendelenmiş parmesan
  • Taze fesleğen (isteğe bağlı)
  • Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

  1. Patlıcanları ince ince dilimleyin, tuzlayıp 15 dakika bekletin. Sonra yıkayıp kurulayın.
  2. Patlıcanları hafifçe kızartın ya da daha sağlıklı olması için fırında pişirin.
  3. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve sarımsakla domates sosunu hazırlayın. Tuz, şeker ve kekiği ekleyin.
  4. Bir fırın kabına sırayla: sos, patlıcan, mozzarella ve parmesan katları dizin.
  5. Tüm malzeme bitince üzerini peynirle kaplayın ve 180°C fırında 25–30 dakika pişirin.
  6. Fırından çıkar çıkmaz taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin.
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