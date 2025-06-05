İtalyan mutfağının en lezzetlisi: Parmigiana di Melanzane

Patlıcanla yapılabilecek en rafine lezzetlerden biri Parmigiana di Melanzane. İtalya'nın güneyinden çıkan bu fırın yemeği, et içermemesine rağmen doyurucu, hafif ama lezzetli bir alternatif arayanlar için harika. Kızartılmış patlıcan dilimleri, taze domates sosu ve parmesanla birleştiğinde ortaya çıkan tat, adeta bir klasik müzik eseri gibi.
PARMIGIANA DI MELANZANE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 büyük patlıcan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 400 gr rendelenmiş domates (konserve de olur)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı kekik
- 100 gr mozzarella peyniri
- 50 gr rendelenmiş parmesan
- Taze fesleğen (isteğe bağlı)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
- Patlıcanları ince ince dilimleyin, tuzlayıp 15 dakika bekletin. Sonra yıkayıp kurulayın.
- Patlıcanları hafifçe kızartın ya da daha sağlıklı olması için fırında pişirin.
- Ayrı bir tavada zeytinyağı ve sarımsakla domates sosunu hazırlayın. Tuz, şeker ve kekiği ekleyin.
- Bir fırın kabına sırayla: sos, patlıcan, mozzarella ve parmesan katları dizin.
- Tüm malzeme bitince üzerini peynirle kaplayın ve 180°C fırında 25–30 dakika pişirin.
- Fırından çıkar çıkmaz taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin.