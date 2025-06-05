İtalyan mutfağının en lezzetlisi: Parmigiana di Melanzane

Patlıcanla yapılabilecek en rafine lezzetlerden biri Parmigiana di Melanzane. İtalya'nın güneyinden çıkan bu fırın yemeği, et içermemesine rağmen doyurucu, hafif ama lezzetli bir alternatif arayanlar için harika. Kızartılmış patlıcan dilimleri, taze domates sosu ve parmesanla birleştiğinde ortaya çıkan tat, adeta bir klasik müzik eseri gibi.

PARMIGIANA DI MELANZANE TARİFİ

Malzemeler:

2 büyük patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

400 gr rendelenmiş domates (konserve de olur)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı kekik

100 gr mozzarella peyniri

50 gr rendelenmiş parmesan

Taze fesleğen (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı: