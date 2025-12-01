İtalyan mutfağının en pratik lezzeti: Domatesli bruschetta tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri olan domatesli bruschetta, hem hafif hem de oldukça pratik bir lezzet sunar. Kıtır ekmeğin üzerine taze domates, zeytinyağı ve fesleğenin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu tarif; ister davet sofralarına isterseniz hızlı bir aperatif olarak günlük öğünlere rahatça uyarlanabilir.

DOMATESLİ BRUSCHETTA İÇİN MALZEMELER

1 adet baget ekmek veya bruschetta ekmeği

3–4 adet olgun domates

2–3 diş sarımsak

5–6 yaprak taze fesleğen

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

(İsteğe bağlı) Birkaç damla balsamik sirke

(İsteğe bağlı) Mozzarella veya parmesan peyniri

HAZIRLANIŞI

1. Domatesleri hazırlayın

Domateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız domateslerin fazla suyunu süzerek karışımın ekmekleri ıslatmamasını sağlayabilirsiniz.

2. Sosunu karıştırın

Bir kâsede domatesleri, ince kıyılmış fesleğenleri, tuz, karabiber ve zeytinyağını karıştırın. Dilerseniz birkaç damla balsamik sirke ekleyerek aromayı zenginleştirebilirsiniz.

3. Ekmeği kıtırlaştırın

Bageti 1–2 cm kalınlığında dilimleyin. Üzerine hafifçe zeytinyağı sürüp 180°C’de 8–10 dakika kadar kızartın. Sıcak dilimlerin üzerine kesilmiş sarımsakları gezdirerek sürün.

4. Son dokunuş

Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine hazırladığınız domates karışımını paylaştırın.

Dilerseniz üzerine parmesan peyniri rendeleyebilir veya taze mozzarella parçaları ekleyebilirsiniz.