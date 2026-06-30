İtalyan mutfağının enfes lezzeti: Torta Margherita

Mutfak literatüründe Torta Paradiso ile çok sık karıştırılan ancak teknik altyapısı açısından tamamen ayrışan Torta Margherita, adını pişip üzerine pudra şekeri serpildikten sonra dilimlendiğinde ortaya çıkan papatya (margherita) görüntüsünden alır. Bu tarifi Torta Paradiso’dan ve diğer tüm dolgulu keklerden ayıran en temel karakteristik özellik; içinde hiç yağ kullanılmamasıdır.

TORTA MARGHERITA TARİFİ

Malzemeler

Bulutsu Gövde Tabanı İçin:

4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında, sarısı ve beyazı titizlikle ayrılmış)

150 gram pudra şekeri (veya çok ince toz şeker)

1 adet büyük boy limonun ince rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz

Un ve Nişasta Dengesi:

80 gram mısır nişastası (veya patates nişastası - elenmiş)

40 gram çok amaçlı buğday unu (elenmiş)

1 çay kaşığı kabartma tozu (orijinal dokuyu riske atmamak için)

Tepeleme bolca pudra şekeri

Yapılışı