İtalyan mutfağının enfes lezzeti: Torta Margherita

Mutfak literatüründe Torta Paradiso ile çok sık karıştırılan ancak teknik altyapısı açısından tamamen ayrışan Torta Margherita, adını pişip üzerine pudra şekeri serpildikten sonra dilimlendiğinde ortaya çıkan papatya (margherita) görüntüsünden alır. Bu tarifi Torta Paradiso’dan ve diğer tüm dolgulu keklerden ayıran en temel karakteristik özellik; içinde hiç yağ kullanılmamasıdır.
TORTA MARGHERITA TARİFİ
Malzemeler
Bulutsu Gövde Tabanı İçin:
- 4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında, sarısı ve beyazı titizlikle ayrılmış)
- 150 gram pudra şekeri (veya çok ince toz şeker)
- 1 adet büyük boy limonun ince rendelenmiş kabuğu
- 1 paket vanilya
- Bir çimdik tuz
Un ve Nişasta Dengesi:
- 80 gram mısır nişastası (veya patates nişastası - elenmiş)
- 40 gram çok amaçlı buğday unu (elenmiş)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu (orijinal dokuyu riske atmamak için)
- Tepeleme bolca pudra şekeri
Yapılışı
- Oda sıcaklığındaki yumurta sarılarını derin bir karıştırma kabına alın. Üzerine pudra şekerini ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Mikserin en yüksek devrinde, karışım tamamen krem rengine dönüp, kıvamı yoğun bir mayonez halini alana kadar sabırla en az 6-7 dakika boyunca çırpın.
- Elenmiş mısır nişastasını, buğday ununu ve kabartma tozunu çırpılmış yumurta sarılarının olduğu kaba ekleyin. Mikseri en düşük devire getirerek sadece malzemeler birbirine karışana kadar (yaklaşık 30 saniye) çok kısa çırpın. (Bu aşamada harç oldukça koyu ve yoğun bir macun kıvamında olacaktır, endişelenmeyin).
- Ayrı, tamamen kuru ve yağsız bir kaba yumurta beyazlarını ve bir çimdik tuzu alın. Mikserin uçlarını iyice yıkayıp kuruladıktan sonra, beyazları kaseyi ters çevirdiğinizde akmayacak sert, parlak bir kar beyazı (mereng) kıvamına gelene kadar çırpın.
- Çırptığınız yumurta beyazlarının üçte birini, unlu ve yoğun olan sarı karışımın içine ekleyin. Spatula yardımıyla dıştan içe doğru nazikçe karıştırarak harcın biraz gevşemesini sağlayın. Kalan yumurta beyazlarını da iki aşamada ekleyerek, aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle (alt üst ederek) harca hapsedilen havayı kesinlikle söndürmeden yavaşça yedirin.
- 20-22 cm çapındaki kelepçeli bir kek kalıbının tabanına pişirme kağıdı serin, kenarlarını çok hafifçe yağlayıp unlayın. Pofuduk ve köpüksü kek harcını kalıba aktarın, üzerini spatula ile nazikçe düzeltin.
- Önceden ısıtılmış 160°C fırında (fan sız alt-üst ayar), kek tamamen kabarıp üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 35-40 dakika kontrollü olarak pişirin. İçindeki hava gözeneklerinin sönmemesi için ilk 25 dakika fırın kapağını kesinlikle açmayın.
- Fırından çıkan keki kalıbında 10 dakika dinlendirdikten sonra kelepçesini açın ve tel ızgara üzerinde tamamen soğumaya bırakın. Kek tamamen soğuduğunda, üzerine bir elek yardımıyla adeta bembeyaz bir örtü oluşturacak şekilde cömertçe pudra şekeri serpiştirin.