İtalyan mutfağının enfes lezzetş: Risotto ai Funghi

Mutfak literatüründe "pirincin en asil hali" olarak tanımlanan Risotto, İtalya'nın kuzey bölgelerinde doğmuş ve dünya gastronomi sahnesinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Onu bizim geleneksel pilavlarımızdan ayıran en temel fark, pirincin suyun içinde demlenmesi değil, sıcak stok (et/sebze suyu) ile sürekli beslenerek dış katmanındaki nişastanın dışarı çıkarılmasıdır.

RISOTTO AI FUNGHI TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı Arborio veya Carnaroli pirinci (Yüksek nişastalı İtalyan pirinci)

300 gram taze mantar (İdeal olanı Porcini, kestane ve kültür mantarı karışımıdır)

1 adet küçük kuru soğan veya arpacık soğan (çok ince kıyılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 litre sıcak sebze veya tavuk suyu (sürekli sıcak tutulmalı)

Yarım su bardağı sek beyaz şarap (veya aynı oranda elma sirkesi/su karışımı)

2 yemek kaşığı tereyağı (soğuk)

Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz, taze çekilmiş karabiber ve bir tutam taze kekik

Yapılışı