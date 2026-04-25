İtalyan mutfağının enfes lezzetş: Risotto ai Funghi

Mutfak literatüründe "pirincin en asil hali" olarak tanımlanan Risotto, İtalya'nın kuzey bölgelerinde doğmuş ve dünya gastronomi sahnesinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Onu bizim geleneksel pilavlarımızdan ayıran en temel fark, pirincin suyun içinde demlenmesi değil, sıcak stok (et/sebze suyu) ile sürekli beslenerek dış katmanındaki nişastanın dışarı çıkarılmasıdır.
RISOTTO AI FUNGHI TARİFİ
Malzemeler
- 1.5 su bardağı Arborio veya Carnaroli pirinci (Yüksek nişastalı İtalyan pirinci)
- 300 gram taze mantar (İdeal olanı Porcini, kestane ve kültür mantarı karışımıdır)
- 1 adet küçük kuru soğan veya arpacık soğan (çok ince kıyılmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 litre sıcak sebze veya tavuk suyu (sürekli sıcak tutulmalı)
- Yarım su bardağı sek beyaz şarap (veya aynı oranda elma sirkesi/su karışımı)
- 2 yemek kaşığı tereyağı (soğuk)
- Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Tuz, taze çekilmiş karabiber ve bir tutam taze kekik
Yapılışı
- Mantarları yüksek ateşte, sularını salıp çekene ve hafifçe karamelize olana kadar zeytinyağında soteleyin. Kenara alın (Sosu karartmaması için pirinçle birlikte pişirilmez).
- Aynı tavaya biraz daha zeytinyağı ekleyin, soğanları ve sarımsakları renk aldırmadan şeffaflaşana kadar soteleyin.
- Pirinci ekleyin ve tanelerin kenarları şeffaflaşana, ortaları ise beyaz kalana kadar 2-3 dakika kavurun. Bu, nişastanın doğru zamanda salınması için teknik bir zorunluluktur.
- Şarabı ekleyin ve alkol kokusu tamamen gidip pirinç sıvıyı çekene kadar karıştırın.
- Sıcak stoktan bir kepçe ekleyin ve pirinç suyu tamamen çekene kadar sürekli karıştırın. Pirinç kurudukça bir sonraki kepçeyi ekleyerek bu işlemi pirinçler "al dente" kıvamına gelene kadar (yaklaşık 18-20 dakika) tekrarlayın.
- Ocağı kapatın. Mantarları, soğuk tereyağını ve Parmesan peynirini ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 2 dakika dinlendirin.
- Hızla karıştırarak o meşhur kremamsı dokuyu oluşturun ve hemen servis yapın.