İtalyan mutfağının enfes tatlısı: Pasticciotto

Mutfak literatüründe kökenleri 1745 yılına, Lecce şehrindeki Galatina kasabasına dayanan Pasticciotto, tam bir İtalyan aristokrasisi kahvaltı ritüelidir. Hikayeye göre yerel bir pastacının elinde kalan az miktarda hamur ve kremayı fırın tepsisine sığdırmak için küçük, oval bir formda birleştirmesiyle doğmuştur.

PASTICCIOTTO TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı çok amaçlı buğday unu (elenmiş)

125 gram çok soğuk tereyağı (küp kesilmiş)

1 su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta sarısı + 1 adet bütün yumurta (oda sıcaklığında)

1 adet limonun ince rendelenmiş kabuğu

Bir çimdik tuz

2 su bardağı tam yağlı süt

4 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası (elenmiş)

1 tatlı kaşığı saf vanilya özütü veya 1 adet çubuk vanilya

Yarım limonun kabuğu (şerit halinde kesilmiş - krema pişerken infüze etmek için)

1 adet çırpılmış yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı süt

Yapılışı