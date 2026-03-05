İtalyan mutfağının sevilen atıştırmalığı: Panzerotti tarifi

Güney İtalya’da oldukça popüler olan panzerotti, pizza hamuruna benzeyen bir hamurun içine çeşitli malzemeler konularak hazırlanan yarım ay şeklinde bir hamur işidir. Genellikle mozzarella peyniri ve domates sosuyla yapılan bu lezzet, kızartılarak servis edilir. Dışı çıtır, içi ise yumuşak ve akışkan dokusuyla panzerotti, hem atıştırmalık hem de doyurucu bir seçenek olarak sofralarda yerini alır.

PANZEROTTİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

2 yemek kaşığı domates sosu

1 çay kaşığı kekik

İsteğe göre sucuk, salam veya mantar

Kızartmak için:

Sıvı yağ

PANZEROTTİ NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabında un, tuz ve şeker karıştırılır. Instant maya eklenir. Ortası açılarak ılık su ve zeytinyağı ilave edilir. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilene kadar yoğrulur.

Hamurun üzeri kapatılarak yaklaşık 30–40 dakika mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve küçük yuvarlaklar halinde açılır.

Hamurun ortasına domates sosu, mozzarella peyniri ve isteğe bağlı diğer malzemeler eklenir. Hamur yarım ay şeklinde kapatılır ve kenarları bastırılarak iyice kapatılır.

Hazırlanan panzerottiler kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartılır. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alınır. Sıcak servis edilen panzerotti, çıtır dışı ve eriyen peynirli iç harcıyla özellikle atıştırmalık sofralarında sevilen bir lezzet olarak öne çıkar.