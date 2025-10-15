İtalyan mutfağının sıcak klasiği: MasterChef tortellini in brodo tarifi

Tortellini in brodo, kuzey İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesine ait geleneksel bir çorba türüdür. “Brodo” kelimesi İtalyanca’da “et suyu” anlamına gelir. Bu tarifte, küçük halka şeklindeki doldurulmuş makarnalar (tortellini) nefis bir tavuk veya et suyunda pişirilir. Kış aylarında özellikle İtalyan sofralarının vazgeçilmezidir. Peki, İtalyan mutfağının bu sıcak klasiği nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef tortellini in brodo tarifi...

TORTELLINI IN BRODO TARİFİ

Malzemeler

Tortellini hamuru için:

2 su bardağı un

2 adet yumurta

Bir tutam tuz

İç harcı için:

100 gr dana kıyma

50 gr tavuk veya jambon (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Karabiber ve tuz

Birkaç dal maydanoz (ince doğranmış)

Brodo (et suyu) için:

2 litre su

1 tavuk but veya 200 gr dana kemiği

1 havuç

1 kereviz sapı

1 soğan

Birkaç tane karabiber tanesi

Tuz

TORTELLINI IN BRODO YAPILIŞI

Büyük bir tencereye suyu, tavuk butu (veya kemik), havuç, kereviz, soğan ve baharatları ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat kaynatın.

Ardından süzerek berrak bir et suyu elde edin.

Unu bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın ve yumurtaları ekleyin.

Tuzla birlikte pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

Kıymayı, parmesan peynirini, sarımsağı, maydanozu, tuz ve karabiberi karıştırın.

Hamuru ince şekilde açın ve küçük kareler kesin.

Her karenin ortasına iç harçtan koyun, üçgen şeklinde kapatın, ardından uçlarını birleştirerek klasik tortellini formunu verin.

Hazırladığınız tortellinileri kaynayan et suyuna ekleyin ve yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin.

Tortellini in Brodo’yu kaselere alın, üzerine biraz parmesan serpiştirerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!