İtalyan sofralarının gözdesi: Oso buco tarifi

İtalyan mutfağı denince akla çoğu zaman makarna ve pizza gelir, ancak zengin et yemekleriyle de iddialıdır. Milano’ya özgü Osso Buco, dana incik etinin kemik iliğiyle birlikte pişirilmesiyle hem besleyici hem de lezzet dolu bir deneyim sunar. Yavaş pişirme tekniği sayesinde et lif lif ayrılır, aromatik sebzeler ve şarapla birleşen sos ise tabakta adeta sanat yaratır.

OSO BUCO TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim dana incik (kemikli, yaklaşık 4 cm kalınlığında)

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (doğranmış)

2 adet havuç (doğranmış)

2 sap kereviz (doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı beyaz şarap

1 su bardağı et suyu

2 adet defne yaprağı

1 dal taze biberiye

Tuz ve karabiber

Gremolata:

1 adet limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

1 diş sarımsak (çok ince doğranmış)

Yapılışı: