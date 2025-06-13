İtalyan sofralarının gözdesi: Oso buco tarifi

İtalyan mutfağı denince akla çoğu zaman makarna ve pizza gelir, ancak zengin et yemekleriyle de iddialıdır. Milano’ya özgü Osso Buco, dana incik etinin kemik iliğiyle birlikte pişirilmesiyle hem besleyici hem de lezzet dolu bir deneyim sunar. Yavaş pişirme tekniği sayesinde et lif lif ayrılır, aromatik sebzeler ve şarapla birleşen sos ise tabakta adeta sanat yaratır.
OSO BUCO TARİFİ
Malzemeler:
- 4 dilim dana incik (kemikli, yaklaşık 4 cm kalınlığında)
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 adet havuç (doğranmış)
- 2 sap kereviz (doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 su bardağı beyaz şarap
- 1 su bardağı et suyu
- 2 adet defne yaprağı
- 1 dal taze biberiye
- Tuz ve karabiber
Gremolata:
- 1 adet limon kabuğu rendesi
- 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
- 1 diş sarımsak (çok ince doğranmış)
Yapılışı:
- Dana incik dilimlerinin her iki yüzünü tuz ve karabiberle tatlandırın, ardından una bulayın.
- Geniş bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Etleri her iki tarafı kızarana kadar mühürleyin ve kenara alın.
- Aynı tencerede soğan, havuç, kereviz ve sarımsağı yumuşayana kadar soteleyin.
- Şarabı ekleyip birkaç dakika kaynatın, alkolünü uçurun.
- Et suyunu, defne yaprağını ve biberiyeyi ekleyin.
- Etleri tekrar tencereye alın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirin.
- Et iyice yumuşadığında ocaktan alın.
- Gremolata malzemelerini karıştırın ve servis sırasında etin üzerine serpin.
- Yanında safranlı risotto veya polenta ile servis edebilirsiniz.