İtalya'nın lezzetli salatası Panzanella tarifi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:43

Güncelleme: 14.10.2024 - 16:43

Bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu salata, domatesin olgunluğuyla birleşerek mükemmel bir lezzet sunar. Zeytinyağı ve sirkenin verdiği ekşi tattan, fesleğenin ferahlatıcı aromasına kadar her şey bir arada. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir Panzanella tarifi!

Malzemeler

4 dilim bayat ekmek (tercihen İtalyan ekmeği)

4 adet olgun domates

1 salatalık

1 küçük kırmızı soğan

1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı beyaz sirke

10-12 adet fesleğen yaprağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Ekmekleri hazırlayın: Bayat ekmek dilimlerini ufak küpler halinde kesin. Ekmekleri fırında veya tavada hafifçe kızartarak çıtır hale getirin.

Sebzeleri doğrayın: Domatesleri ve salatalığı küp küp doğrayın. Soğanı ince halkalar şeklinde kesin.

Karışımı hazırlayın: Ekmek küpleriyle doğranmış domates, salatalık ve soğanları bir kapta birleştirin.

Sosu ekleyin: Üzerine zeytinyağı, beyaz sirke, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Fesleğeni ekleyin: Taze fesleğen yapraklarını salatanın üzerine ekleyin.

Dinlendirin: Salatayı 10-15 dakika dinlendirerek ekmeklerin sebze sularını emmesini sağlayın.