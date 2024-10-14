Mis kokulu zencefilli kurabiye tarifi: Kış günlerinin vazgeçilmez lezzeti

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:42

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:42

Soğuk kış günlerinin favori lezzetlerinden biri olan zencefilli kurabiye, evinizi mis gibi kokularla dolduracak harika bir seçenek! Zencefilin aromatik lezzetiyle buluşan bu tarif, kurabiye severler için enfes bir alternatif sunuyor. Hemen mutfağa girip, sıcacık ve lezzet dolu zencefilli kurabiyelerinizi yapmaya ne dersiniz...

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı toz karanfil (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı esmer şeker

115 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

1/4 su bardağı pekmez

1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için toz şeker

YAPILIŞI

Un, zencefil, tarçın, kabartma tozu, tuz ve toz karanfili bir kapta karıştırın.

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir karıştırma kabında krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Şeker ve esmer şekeri ekleyip iyice karışana kadar çırpmaya devam edin.

Yumurta ve pekmezi ekleyin:

Yumurtayı, pekmezi ve vanilya özütünü tereyağlı karışıma ekleyin. İyice karıştırın.

Kuru malzemeleri azar azar karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Fırını 175°C’ye ısıtın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın.

Kurabiyeleri toz şekere bulayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar, kenarları hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri soğumaya bırakın.