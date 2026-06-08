Japon kahvaltılarının vazgeçilmezi: Tamagoyaki

Mutfak literatüründe "ızgarada pişmiş yumurta" anlamına gelen Tamagoyaki, Japon mutfağının hem kahvaltılarda hem de bento kutularında sıklıkla yer verdiği bir klasiktir. Onu alışılmış omletlerden ayıran en temel özellik, katmanlı yapısı ve içeriğindeki hafif tatlı-tuzlu lezzet dengesidir.
TAMAGOYAKI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı süt (veya su)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker (hafif tatlılık Japon omletinin karakteristik özelliğidir)
- 1 tatlı kaşığı soya sosu
- Yarım çay kaşığı tuz
- Tavayı Yağlamak İçin: Sıvı yağ ve bir parça kağıt havlu
Yapılışı
- Yumurtaları derin bir kaseye kırın. Üzerine sütü, toz şekeri, soya sosunu ve tuzu ekleyin. Bir çırpıcı veya yemek çubuğu (chopstick) yardımıyla, yumurtaları çok fazla köpürtmeden, sadece akı ve sarısı tamamen bütünleşene kadar nazikçe karıştırın. (Çok fazla çırparak hava kabarcığı oluşturmamak pürüzsüz doku için önemlidir).
- Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. Bir parça kağıt havluyu sıvı yağa batırın ve tavanın tabanını ince bir yağ tabakasıyla kaplayacak şekilde silin. (Tavada fazla yağ birikmemeli, sadece yüzey parlak olmalıdır).
- Hazırladığınız yumurta karışımının yaklaşık dörtte birini tavaya dökün ve tavanın her yerine eşit şekilde yayın (tıpkı krep yapar gibi). Eğer yumurtada hava kabarcıkları oluşursa bıçağın ucu veya çubukla hafifçe patlatın.
- Yumurtanın altı pişip üzeri henüz nemli ve tam kurumamışken, tavanın bir ucundan başlayarak yumurtayı diğer uca doğru rulo şeklinde katlayın. Rulo yaptığınız yumurtayı tavanın başlangıç kısmına (kendinize doğru olan tarafa) geri çekin.
- Boş kalan tava yüzeyini yağlı kağıt havluyla tekrar hafifçe yağlayın. Kalan yumurta harcından yine aynı miktarda tavaya dökün. Yeni döktüğünüz yumurtanın, kenarda bekleyen ilk rulonun altına da girmesini sağlayın (böylece katmanlar birbirine yapışacaktır).
- İkinci katman da hafifçe pişip üzeri nemli kaldığında, kenardaki ilk ruloyu bu yeni katmanın üzerine doğru tekrar katlayarak rulo yapmaya devam edin. Yumurta harcı bitene kadar (yaklaşık 3-4 katman) her seferinde tavayı hafifçe yağlayarak bu işlemi tekrarlayın.
- Tüm harç bitip kalın bir rulo elde ettiğinizde, omletin her yüzeyini tavada birkaç saniye daha tutarak düzgün bir dikdörtgen form almasını sağlayın. Omleti tavan alıp bir kesme tahtasına aktarın. İlk sıcağının geçmesi için 1-2 dakika bekledikten sonra keskin bir bıçakla iki parmak kalınlığında dilimleyerek sıcak servis yapın.