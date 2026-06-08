Japon kahvaltılarının vazgeçilmezi: Tamagoyaki

Mutfak literatüründe "ızgarada pişmiş yumurta" anlamına gelen Tamagoyaki, Japon mutfağının hem kahvaltılarda hem de bento kutularında sıklıkla yer verdiği bir klasiktir. Onu alışılmış omletlerden ayıran en temel özellik, katmanlı yapısı ve içeriğindeki hafif tatlı-tuzlu lezzet dengesidir.

TAMAGOYAKI TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt (veya su)

1 tatlı kaşığı toz şeker (hafif tatlılık Japon omletinin karakteristik özelliğidir)

1 tatlı kaşığı soya sosu

Yarım çay kaşığı tuz

Tavayı Yağlamak İçin: Sıvı yağ ve bir parça kağıt havlu

Yapılışı