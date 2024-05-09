Japon mutfağından enfes bir tarif: Farklı lezzetler arayanlar için Onigiri tarifi!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 21:24

Güncelleme: 09.05.2024 - 21:24

Farklı lezzetler denemek isteyenler fakat evdeki malzemelerle de hazırlayabilmek isteyenler için işte klasik bir Japon atıştırmalığı...

Onigiri oldukça esnek bir tarife sahip olmasının yanı sıra içine konulan malzemelere göre çeşitlilik gösterebilir. Balık, tavuk, sebze veya deniz ürünleri gibi çeşitli iç malzemelerle hazırlanabilir. Pratik yapımıyla öne çıkan onigiri, hızlı bir atıştırmalık veya yanında bir çorba ile öğün olarak tüketilebilir... İşte enfes Onigiri tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı sushi pirinci (Japon pirinci) veya glutensiz pirinç

2,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi veya elma sirkesi

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Nori (deniz yosunu) yaprağı (isteğe bağlı)

Doldurma için tercih ettiğiniz malzemeler (örneğin: ton balığı, tavuk, somon, tavuk, deniz ürünleri, sebzeler)

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayın. Bunun için bir süzgeç kullanarak su altında pirinci ovun, suyun beyaz ve berrak olana kadar yıkayın. Yıkadıktan sonra pirinci süzgeçte 30 dakika kadar süzün.

Süzülen pirinci bir tencereye alın ve üzerine 2,5 su bardağı su ekleyin. Yüksek ateşte kaynatın.

Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve tencerenin kapağını kapatın. Pirinç suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Pişen pirinci ocaktan alın.

Pirinç sirkesini, şekeri ve tuzu küçük bir kasede karıştırın. Pişmiş pirince bu karışımı ekleyin ve spatula ile hafifçe karıştırın. Pirinç buharını salarken, sirke karışımı pirince iyice yayılacak ve yapışkan bir kıvam alacaktır.

Onigiri yapmak için, elinizi hafifçe ıslatın ve bir avuç pirinç alın. Avucunuzda pirinci ovalayarak yuvarlayın ve ortasına doldurma malzemelerinden birini yerleştirin. Pirinci bastırarak sıkıştırın ve yuvarlayın veya üçgen şekli vermek için avuç içinde sıkın.

Onigiri'nin üzerine bir parça nori yaprağı sarmak isterseniz, nori yaprağını biraz ıslatarak onigiri'nin etrafına sarın.

Tüm pirinç ve doldurma malzemelerini kullanana kadar işlemi tekrarlayın.

Onigiri'yi oda sıcaklığında servis yapın veya yanında biraz soy sosu ve wasabi ile servis yapın.