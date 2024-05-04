Özel günlerin kurtarıcı olacak Fransız mutfağından enfes bir tarif: Croquembouche

Yayınlanma: 04.05.2024 - 22:41

Güncelleme: 04.05.2024 - 22:41

Croquembouche, Fransız mutfağının göz alıcı ve lezzetli tatlılarından biridir. Adı "çıtır çıtır ağızda patlayan" anlamına gelir ve tam olarak bu hissiyatı sunar. Aslen bir düğün pastası olarak bilinse de, herhangi bir özel gün veya kutlama için mükemmel bir seçenek. İşte enfes Croquembouche tarifi...

MALZEMELER

Profiteroller:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı şeker

1/4 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı un

4 büyük boy yumurta

Kreması için:

2 su bardağı süt

6 yumurta sarısı

1/2 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı nişasta

1 çay kaşığı vanilya özütü

Karamel Sosu:

1 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı su

2 yemek kaşığı mısır şurubu veya altın şurubu

Çırpılmış krema veya çikolata sosu (servis için)

HAZIRLANIŞI

Fırını önceden 200°C'ye ısıtın. Yağlı bir fırın tepsisine ya da pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine profesyonel hamuru sıkma torbası veya bir kaşık yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar halinde profiteroller hamurunu sıkın.

Hamur toplarını fırına verin ve yaklaşık 20-25 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin. Fırını kapatın ve fırın kapağını aralayarak profiterollerin 10 dakika daha fırında kalmasını sağlayın. Sonra fırını tamamen kapatın ve profiterollerin tamamen soğumasını sağlayın.

Kremayı hazırlamak için, bir tencerede sütü kaynatın. Başka bir kapta, yumurta sarılarını, toz şekeri ve nişastayı iyice çırpın. Kaynar sütü yavaşça yumurta karışımına ekleyin, sürekli karıştırarak ekleyin. Karışımı tekrar tencereye aktarın ve kısık ateşte, koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve vanilya özütünü ekleyin. Kremayı bir kaseye aktarın ve üzerini streç filmle örtün. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Profiteroller tamamen soğuduktan sonra, krema torbası veya bir bıçak yardımıyla profiterollerin alt kısmından küçük bir kesik yapın ve içlerini hazırladığınız kremayla doldurun.

Karamel sosu hazırlamak için, bir tencerede toz şekeri ve suyu orta ateşte eriyene kadar karıştırarak pişirin. Şeker eridikten sonra mısır şurubunu veya altın şurubunu ekleyin ve karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.

Profiterollerinizi karamel sosuna batırın ve Croquembouche şeklini oluşturmak için bir koni şeklinde bir tabak veya yüzeye yerleştirin. İstenilen şekli elde edene kadar profiterollerinizi etrafında düzenleyin. Üzerine çırpılmış krema veya çikolata sosu dökün.

Croquembouche'u servis etmeden önce bir süre oda sıcaklığında bekletin ve sonra dilimleyerek veya servis tabağına bütün olarak aktararak sunun.