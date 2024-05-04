Meksika mutfağından enfes Tavuk Fajita tarifi...

Yayınlanma: 04.05.2024 - 19:59

Güncelleme: 04.05.2024 - 19:59

Renkli sebzelerle birlikte tavuk etinin, baharatlarla buluştuğu bu tarif, evde Meksika mutfağının sıcak ve lezzetli atmosferini yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan tavuk fajita, aynı zamanda sunumuyla da sofraları süsleyecek bir lezzet sunuyor. Özel günlerde veya sıradan bir akşam yemeğinde sevdiklerinize sürpriz yapmak istiyorsanız, tavuk fajita tarifini deneyebilirsiniz. Hem görsel olarak çekici hem de lezzetli olan bu tarif, damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak.

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü (ince dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 büyük soğan (ince dilimlenmiş)

2 renkli biber (kırmızı ve yeşil, ince dilimlenmiş)

1 büyük domates (dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 yemek kaşığı taco baharatı veya fajita baharatı

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Taze kişniş veya maydanoz (servis için)

Ekmekler:

6-8 adet tortilla

Servis için:

Guacamole

Yoğurt veya ekşi krema

Rende peynir

Lime dilimleri

HAZIRLANIŞI

Tavayı orta ateşte ısıtın ve içine zeytinyağını ekleyin.

Dilimlenmiş tavuk göğsünü tavaya ekleyin ve renk değiştirinceye kadar pişirin.

Tavukları tavadan alın ve kenara alın. Aynı tavaya soğan ve biberleri ekleyin. Yaklaşık 5-7 dakika veya sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sebzelerin üzerine domates dilimlerini ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin.

Tavukları tavaya geri ekleyin. Limon suyunu ve taco veya fajita baharatını ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İyice karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.

Servis yapmadan önce taze kişniş veya maydanoz ile süsleyin.

Tortillaları ısıtın ve sıcak tavuk fajita karışımını tortillaların içine koyun.

Üzerine guacamole, yoğurt veya ekşi krema, rendelenmiş peynir ve lime dilimleri ile servis yapın.