Japon mutfağından sofralarınıza: Okonomiyaki tarifi

Klasik omlet ve mücver tariflerinden sıkılanlar için Okonomiyaki, mutfağa yeni bir soluk getiriyor. Japonya’da özellikle Osaka ve Hiroşima usulüyle farklı çeşitleri yapılan bu yemek, lahana ağırlıklı hamurun tavada pişirilmesiyle hazırlanıyor. Üzerine eklenen soslar ve çıtır dokunuşlarla lezzeti katlanan Okonomiyaki, kısa sürede hazırlanmasıyla da dikkat çekiyor.
OKONOMİYAKİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 2 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana
- 2 adet yumurta
- 1/2 su bardağı un
- 1/2 su bardağı su (veya daha yoğun tat için süt)
- 1 tatlı kaşığı soya sosu (yoksa az tuzla da olur)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı, daha pofuduk olur)
- 2 dal taze soğan (ince doğranmış)
- Karabiber
- 80-100 g karides veya tavuk parçaları
- 3-4 dilim ince doğranmış mantar
- 1 küçük kase mısır
- 1 küçük kase rendelenmiş havuç
- 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 2 yemek kaşığı ketçap
- 1 tatlı kaşığı soya sosu
- (Varsa) susam, nori (deniz yosunu) veya pul biber
- (İsteğe bağlı) rendelenmiş kaşar / mozzarella
Yapılışı
- Lahanayı ince ince doğrayın, geniş bir kaba alın.
- Üzerine yumurtaları kırın, taze soğanı ekleyin.
- Unu, suyu, soya sosunu ve baharatları ekleyip karıştırın.
- Karışım, klasik krep hamurundan daha yoğun olmalı; sebzeyi tutan bir kıvam hedefleyin.
- Tavayı orta ateşte ısıtın, az yağ ekleyin.
- Karışımı tavaya dökün ve spatulayla yuvarlak şekilde yayın.
- 4-5 dakika kapağı kapalı pişirin. Altı kızarınca dikkatlice çevirin.
- Diğer yüzünü de 4-5 dakika pişirin.
- Pişen okonomiyakiyi tabağa alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
- İsteğe göre susam, nori veya peynir ekleyip sıcak servis edin.