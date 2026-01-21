Japon mutfağından sofralarınıza: Okonomiyaki tarifi

Klasik omlet ve mücver tariflerinden sıkılanlar için Okonomiyaki, mutfağa yeni bir soluk getiriyor. Japonya’da özellikle Osaka ve Hiroşima usulüyle farklı çeşitleri yapılan bu yemek, lahana ağırlıklı hamurun tavada pişirilmesiyle hazırlanıyor. Üzerine eklenen soslar ve çıtır dokunuşlarla lezzeti katlanan Okonomiyaki, kısa sürede hazırlanmasıyla da dikkat çekiyor.

OKONOMİYAKİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

2 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana

2 adet yumurta

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı su (veya daha yoğun tat için süt)

1 tatlı kaşığı soya sosu (yoksa az tuzla da olur)

1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı, daha pofuduk olur)

2 dal taze soğan (ince doğranmış)

Karabiber

80-100 g karides veya tavuk parçaları

3-4 dilim ince doğranmış mantar

1 küçük kase mısır

1 küçük kase rendelenmiş havuç

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı soya sosu

(Varsa) susam, nori (deniz yosunu) veya pul biber

(İsteğe bağlı) rendelenmiş kaşar / mozzarella

Yapılışı