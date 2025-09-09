Japon mutfağının çıtır lezzeti: MasterChef karides tempura tarifi

Japon mutfağında sebze ve deniz ürünlerinin hafif bir hamura bulanarak kızartılmasıyla hazırlanan tempura, dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor. Bu lezzetlerin en popülerlerinden biri olan karides tempura, altın sarısı rengi ve çıtır yapısıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen karides tempura, yanında servis edilen soya sosu ya da özel tempura sosuyla birlikte gerçek bir Japon mutfağı deneyimi sunuyor. Peki, Japon mutfağının çıtır lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef karides tempura tarifi...

Malzemeler

10-12 adet orta boy karides (ayıklayıp temizlenmiş)

1 su bardağı un

1 su bardağı buz gibi soğuk soda (veya soğuk su)

1 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı mısır nişastası

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için bol sıvı yağ

Yapılışı