Japon mutfağının çıtır lezzeti: MasterChef karides tempura tarifi

Japon mutfağında sebze ve deniz ürünlerinin hafif bir hamura bulanarak kızartılmasıyla hazırlanan tempura, dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor. Bu lezzetlerin en popülerlerinden biri olan karides tempura, altın sarısı rengi ve çıtır yapısıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen karides tempura, yanında servis edilen soya sosu ya da özel tempura sosuyla birlikte gerçek bir Japon mutfağı deneyimi sunuyor. Peki, Japon mutfağının çıtır lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef karides tempura tarifi...
Malzemeler
- 10-12 adet orta boy karides (ayıklayıp temizlenmiş)
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı buz gibi soğuk soda (veya soğuk su)
- 1 adet yumurta sarısı
- 1/2 su bardağı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı tuz
- Kızartmak için bol sıvı yağ
Yapılışı
- Karideslerin kabuklarını soyun, kuyruğunu bırakın. Sırt kısmındaki siyah damarı temizleyin. Düz durmaları için alt kısımlarına hafifçe bıçakla çizik atın.
- Bir kapta yumurta sarısını çırpın.
- İçine buz gibi soğuk soda (veya su) ekleyin.
- Unu ve nişastayı azar azar ekleyerek karıştırın. Hamurun pütürlü kalması tempuranın çıtırlığını sağlar.
- Derin bir tavada yağı kızdırın.
- Karidesleri önce una, sonra tempura hamuruna bulayın.
- Hemen kızgın yağa atıp altın sarısı olana kadar 2-3 dakika kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.