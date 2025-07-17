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Japon mutfağının enfes lezzeti: Yasai Donburi tarifi

Japon mutfağının enfes lezzeti: Yasai Donburi tarifi

17.07.2025 14:50:00
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Haber Merkezi
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Japon mutfağının enfes lezzeti: Yasai Donburi tarifi

Japon mutfağının hafif ama doyurucu lezzetlerinden Yasai Donburi, sebzelerin doğallığını ve pirincin yumuşaklığını nefis bir sosla buluşturuyor. Sağlıklı ve renkli bir öğün arayanlar için ideal!

"Donburi" Japonca’da “kase yemeği” anlamına gelir ve içinde servis edilen malzemeler kadar görselliğiyle de öne çıkar. Yasai Donburi ise, bu kültürün en sade ama en doyurucu temsilcilerinden biri. Renkli sebzelerle hazırlanmış bu lezzetli Japon kasesi, evde kolayca yapılabilecek sağlıklı ve alkolsüz bir öğün alternatifi sunar.

YASAİ DONBURİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sushi pirinci veya yasemin pirinci
  • 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
  • 1 adet kabak (jülyen doğranmış)
  • 1/2 kırmızı biber
  • 1 avuç brokoli
  • 2 yemek kaşığı soya sosu (tuzsuz)
  • 1 yemek kaşığı susam yağı (isteğe bağlı zeytinyağı da olur)
  • 1 çay kaşığı bal veya agave şurubu
  • 1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi veya elma sirkesi
  • Susam ve yeşil soğan (servis için)

Yapılışı:

  1. Pirinci güzelce yıkayıp paket üzerindeki talimata göre haşlayın.
  2. Ayrı bir tavada az yağ ile sebzeleri hafifçe soteleyin (sebzeler diri kalmalı).
  3. Küçük bir kapta soya sosu, bal ve sirkeyi karıştırıp sebzelerin üzerine dökün, 2-3 dakika daha pişirin.
  4. Haşlanmış pirinci kaselere paylaştırın, üzerine sebzeleri yerleştirin.
  5. Susam ve doğranmış yeşil soğanla süsleyip sıcak servis edin.
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