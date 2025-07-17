Japon mutfağının enfes lezzeti: Yasai Donburi tarifi

"Donburi" Japonca’da “kase yemeği” anlamına gelir ve içinde servis edilen malzemeler kadar görselliğiyle de öne çıkar. Yasai Donburi ise, bu kültürün en sade ama en doyurucu temsilcilerinden biri. Renkli sebzelerle hazırlanmış bu lezzetli Japon kasesi, evde kolayca yapılabilecek sağlıklı ve alkolsüz bir öğün alternatifi sunar.

YASAİ DONBURİ TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı sushi pirinci veya yasemin pirinci

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 adet kabak (jülyen doğranmış)

1/2 kırmızı biber

1 avuç brokoli

2 yemek kaşığı soya sosu (tuzsuz)

1 yemek kaşığı susam yağı (isteğe bağlı zeytinyağı da olur)

1 çay kaşığı bal veya agave şurubu

1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi veya elma sirkesi

Susam ve yeşil soğan (servis için)

Yapılışı: