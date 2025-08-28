Japon Mutfağının Geleneksel Tatlısı: Mochi

Japonya’nın en bilinen tatlılarından mochi, pirinç unundan yapılan elastik yapısıyla ve içine eklenen çeşitli dolgularla öne çıkıyor. Kimi zaman dondurma ile, kimi zaman kırmızı fasulye ezmesiyle doldurulan mochi, hem geleneksel hem de modern yorumlarıyla dünya mutfağında popülerliğini artırıyor.
MOCHI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı yapışkan pirinç unu (glutinous rice flour)
- Yarım su bardağı toz şeker
- 3/4 su bardağı su
- Mısır nişastası (yapışmayı önlemek için)
- Dolgu için: Kırmızı fasulye ezmesi (anko) veya dondurma topları
Yapılışı
- Pirinç unu, şeker ve suyu cam bir kapta karıştırın.
- Karışımı mikrodalgada 2 dakika ısıtın, karıştırın ve tekrar 1 dakika daha ısıtın. (Fırında da düşük ısıda pişirilebilir.)
- Karışım elastik bir hamur kıvamına geldiğinde nişasta serpilmiş tezgâha alın.
- Hamurdan parçalar koparıp açın, içine fasulye ezmesi veya dondurma koyup kapatın.
- Üzerine nişasta serpip soğuduktan sonra servis edin.