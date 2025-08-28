Japon Mutfağının Geleneksel Tatlısı: Mochi

Japonya’nın en bilinen tatlılarından mochi, pirinç unundan yapılan elastik yapısıyla ve içine eklenen çeşitli dolgularla öne çıkıyor. Kimi zaman dondurma ile, kimi zaman kırmızı fasulye ezmesiyle doldurulan mochi, hem geleneksel hem de modern yorumlarıyla dünya mutfağında popülerliğini artırıyor.

MOCHI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yapışkan pirinç unu (glutinous rice flour)

Yarım su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı su

Mısır nişastası (yapışmayı önlemek için)

Dolgu için: Kırmızı fasulye ezmesi (anko) veya dondurma topları

Yapılışı