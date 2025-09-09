Japon mutfağının gözde lezzeti: MasterChef tavuk katsu tarifi

Tavuk katsu, Japon mutfağının klasik lezzetlerinden biri olarak bilinir. İnce dilimlenmiş tavuk göğsü önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak panko ekmeğine bulandıktan sonra kızartılır. Sonuç? Dışı altın rengi ve çıtır, içi sulu bir tavuk fileto. Genellikle yanında pilav ve tonkatsu sosuyla servis edilir. Peki, Japon mutfağının gözde lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef tavuk katsu tarifi...

TAVUK KATSU TARİFİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü (dilimlenmiş)

1 su bardağı un

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı panko ekmeği (veya galeta unu)

Tuz ve karabiber

Sıvı yağ (kızartmak için)

Tonkatsu sosu veya isteğe göre ketçap

TAVUK KATSU YAPILIŞI

Tavuk göğsü dilimlerini tuz ve karabiberle tatlandırın.

Önce un, sonra çırpılmış yumurta ve son olarak panko ekmeğine bulayın.

Orta-yüksek ateşte sıvı yağı ısıtın ve tavukları altın rengi olana kadar kızartın.

Fazla yağını kağıt havlu ile aldıktan sonra, yanında pilav ve tonkatsu sosuyla servis edin.

Afiyet olsun!