Japon mutfağının lezzet şöleni: Ramen
Japon mutfağının gururu, dünyada bir fenomen haline gelen ramen, tane tane nooddle'ları, doyurucu çorbaları ve zengin malzemeleriyle sofralarımıza taşıdığı lezzet şöleniyle kalplerimizi fethediyor. İster geleneksel bir ramen dükkânında, ister evinizde kendi tarifinizi deneyin; ramenin eşsiz tadı sizi kendine hayran bırakacak!
Ramen, Japonya'nın mutfağını dünya genelinde tanıtan ve lezzetiyle herkesi büyüleyen bir ikon haline gelmiştir. Bu nefis yemeğin kökeni, uzun ve zengin bir tarihle dolu olan Japon mutfak kültüründen gelir. Geleneksel ramen dükkânlarında uzun sıralar bekleyerek deneyebileceğiniz gibi, evinizde kendi tarifinizi oluşturarak da bu muazzam lezzeti yaşayabilirsiniz. İşte Japon mutfağının eşsiz lezzeti Ramen tarifi...
RAMEN TARİFİ
MALZEMELER
- 400 gram tavuk
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 paket ramen (noodle da kullanabilirsiniz.)
- 2 diş sarımsak
- 2 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı zencefil (rendelenmiş)
- 4-5 dal taze soğan
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu
- Tuz
Üzeri için:
- 100 gram soya filizi
- 3-4 dal taze soğan (yalnızca yeşil kısımları)
YAPILIŞ
- İlk olarak bir tencerenin içerisine 2 bardak su ve tavukları ekleyin.
- Üzerine rendelenmiş zencefil, sarımsak, tuz ve yeşil soğanı da ekleyerek yaklaşık 30 dakika haşlayın.
- Ardından suyun içinden haşlanan tavukları alın ve didikleyin.
- Suyu süzgeçten geçirerek başka bir tencereye aktarın.
- Suyun içerisine susam yağı ve soya yağını ilave edin. Bu suyu 15 dakika boyunca kaynatın.
- Farklı bir tencereye 2 bardak su ekleyin ve kaynatın. Su kaynamaya başladığında içerisine ramenleri ve kabartma tozunu ekleyin.
- Ramen yumuşayıncaya kadar pişirin. Ramenleri süzdükten sonra bir kabın içerisine alın.
- Susam yağıyla birlikte kaynayan sudan bir kepçe alın ve ramenin üzerine dökün. Afiyet olsun.
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