Japon mutfağının lezzet şöleni: Ramen

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:45

Güncelleme: 25.01.2024 - 18:45

Ramen, Japonya'nın mutfağını dünya genelinde tanıtan ve lezzetiyle herkesi büyüleyen bir ikon haline gelmiştir. Bu nefis yemeğin kökeni, uzun ve zengin bir tarihle dolu olan Japon mutfak kültüründen gelir. Geleneksel ramen dükkânlarında uzun sıralar bekleyerek deneyebileceğiniz gibi, evinizde kendi tarifinizi oluşturarak da bu muazzam lezzeti yaşayabilirsiniz. İşte Japon mutfağının eşsiz lezzeti Ramen tarifi...

RAMEN TARİFİ

MALZEMELER

400 gram tavuk

2 yemek kaşığı soya sosu

1 paket ramen (noodle da kullanabilirsiniz.)

2 diş sarımsak

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı zencefil (rendelenmiş)

4-5 dal taze soğan

1 yemek kaşığı susam yağı

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

Üzeri için:

100 gram soya filizi

3-4 dal taze soğan (yalnızca yeşil kısımları)

YAPILIŞ