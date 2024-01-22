Lezzet şöleni: Magnolia tatlısı tarifiyle damakları şenlendirin!
Herkesin damak tadına yakışacak olan çok pratik ve az malzemeli Magnolia tatlısı ile lezzet şölenine hazır olun. Düşük kalorili bu tatlıyı az porsiyonlarla dışarda yemek yerine evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla nefis Magnolia tarifi...
Muz ve kremanın uyumu ile lezzet şölenine davet eden Magnolia tatlısını evde yapmak düşünüldüğü kadar zor değil. Daha uygun fiyata, büyük porsiyonlarla hazırlayabileceğiniz bu enfes tatlı ile sevdiklerinize büyük bir şölen yaşatabilirsiniz. İşte az malzemeli ve pratik Magnolia tatlısı tarifi...
MALZEMELER
Krema Katmanı İçin
2 paket kakaolu veya vanilyalı puding (80 gram her biri)
4 su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
Bisküvi Katmanı İçin
1 paket burçak bisküvi veya petibör bisküvi
Krema ve Bisküvi Katmanları Arası İçin
2 adet muz
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi veya fındık içi
YAPILIŞI
Pudingi hazırlamak için; süt, toz şeker, vanilin ve tereyağını bir tencerede karıştırılır. Puding karışımı ekleyip koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirilir.
Pişen puding ocaktan alınır ve biraz soğuması için bekletilir.
Bisküvi katmanı için; büyük bir servis kabına veya borcama bisküvilerin yarısını düz bir şekilde yerleştirilir.
Üzerine dilimlenmiş muzlar ve isteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz içi veya fındık içi serpiştirilir.
Soğuyan puding bisküvi ve meyvelerin üzerine dökülür.
Kalan bisküviler pudingin üzerine düz bir şekilde yerleştirilir.
Tatlı buzdolabında en az 4 saat boyunca dinlendirilir.
Servis öncesi üzerini isteğe bağlı olarak çikolata sosu, hindistancevizi veya rendelenmiş çikolata ile süslemek mümkün.
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