Fırında Karnabahar tarifi: Püf noktalarıyla Fırında Karnabahar...
Soğuk kış günlerinde sıcacık bir fırın yemeğiyle hem midenizi hem de ruhunuzu ısıtmaya ne dersiniz? İşte karşınızda, lezzetli karnabaharın kaşar peyniri ve nefis beşamel sosla buluştuğu muazzam bir tarif...
Kış aylarının en sevilen sebzelerinden biri olan karnabahar bu tarif ile sofralarınız yıldızı olacak. İşte püf noktalarıyla Fırında Karnabahar tarifi...
MALZEMELER
1 adet orta boy karnabahar
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel Sos İçin:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Tuz, karabiber, muskat
YAPILIŞI
Karnabaharı temizleyip çiçeklerine ayırın. Büyük bir tencerede tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın. Yaklaşık 8-10 dakika sürebilir. Haşlandıktan sonra süzün.
Beşamel sos için; bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ekleyip kısık ateşte kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavrulan unun üzerine sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın. Koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
Beşamel sosu tuz, karabiber ve muskat ile tatlandırın. Karışım koyu bir sos kıvamına gelene kadar pişirin.
Fırın tepsisini yağlayın ve haşlanmış karnabaharları tepsiye yerleştirin.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
Hazırladığınız beşamel sosu karnabaharların üzerine dökün, kaşar peynirinin üzerine de ekleyin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynirler eriyene ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
Fırından çıkan karnabaharı biraz dinlendirip sıcak servis yapın.
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