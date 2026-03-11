Japon Mutfağının Parlak İmzası: Somon Teriyaki

Mutfak literatüründe "sırlama tekniği" olarak tanımlanan Teriyaki, soya sosu, zencefil ve tatlı bileşenlerin indirgenerek yoğun bir kıvam alması esasına dayanır. Bu yemeği standart balık pişirme yöntemlerinden ayıran temel fark, sosun balığın üzerinde koruyucu ve aromatik bir katman oluşturarak içindeki nemi hapsetmesidir. Gastronomi dünyasında hem sağlıklı hem de yüksek aromalı bir ana öğün olarak değerlendirilen Somon Teriyaki, özellikle susam ve taze soğan dokunuşuyla modern füzyon mutfaklarının vazgeçilmezidir.

SOMON TERİYAKİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet somon fileto (derili veya derisiz)

1 yemek kaşığı susam yağı veya sıvı yağ

Teriyaki Sos İçin:

Yarım su bardağı soya sosu

¼ su bardağı su

2 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı mısır nişastası (az suyla açılmış)

Servis İçin:

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

2 dal ince kıyılmış taze soğan

Haşlanmış yasemin pirinci (eşlikçi olarak)

Yapılışı