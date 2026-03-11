Japon Mutfağının Parlak İmzası: Somon Teriyaki

Mutfak literatüründe "sırlama tekniği" olarak tanımlanan Teriyaki, soya sosu, zencefil ve tatlı bileşenlerin indirgenerek yoğun bir kıvam alması esasına dayanır. Bu yemeği standart balık pişirme yöntemlerinden ayıran temel fark, sosun balığın üzerinde koruyucu ve aromatik bir katman oluşturarak içindeki nemi hapsetmesidir. Gastronomi dünyasında hem sağlıklı hem de yüksek aromalı bir ana öğün olarak değerlendirilen Somon Teriyaki, özellikle susam ve taze soğan dokunuşuyla modern füzyon mutfaklarının vazgeçilmezidir.
SOMON TERİYAKİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet somon fileto (derili veya derisiz)
- 1 yemek kaşığı susam yağı veya sıvı yağ
Teriyaki Sos İçin:
- Yarım su bardağı soya sosu
- ¼ su bardağı su
- 2 yemek kaşığı bal veya esmer şeker
- 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası (az suyla açılmış)
Servis İçin:
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- 2 dal ince kıyılmış taze soğan
- Haşlanmış yasemin pirinci (eşlikçi olarak)
Yapılışı
- Sosu hazırlamak için soya sosu, su, bal, zencefil ve sarımsağı küçük bir tencerede karıştırıp kaynama noktasına getirin.
- Suyla açtığınız nişastayı karışıma ekleyin ve sos koyulaşıp kaşığın arkasını kaplayacak parlak bir kıvama gelene kadar yaklaşık 3-5 dakika pişirip kenara alın.
- Somon filetolarını kağıt havluyla iyice kurulayın; bu işlem dış yüzeyin daha iyi mühürlenmesini sağlar.
- Geniş bir tavada yağı kızdırın ve somonları (derili ise önce deri tarafı altta kalacak şekilde) orta-yüksek ateşte her iki yüzü de altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 3'er dakika mühürleyin.
- Tavadaki fazla yağı bir peçete yardımıyla alın ve hazırladığınız Teriyaki sosunu somonların üzerine dökün.
- Sos fokurdamaya başladığında bir kaşık yardımıyla sürekli olarak sosu somonların üzerine gezdirin; sos tamamen balığa yapışıp parlak bir katman oluşturana kadar 1-2 dakika daha pişirin.
- Somonları servis tabağına alın, üzerine tavada kalan yoğun sostan gezdirin.
- Kavrulmuş susam ve taze soğan serpiştirerek sıcak servis yapın.