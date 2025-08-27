Cumhuriyet Gazetesi Logo
Japon mutfağının pizzası: Okonomiyaki tarifi

27.08.2025 21:58:00
“Japon pizzası” olarak da bilinen okonomiyaki, sebzeler ve deniz ürünleriyle hazırlanan doyurucu bir sokak lezzeti.

Japonya’da sokak yemeklerinin en popülerlerinden biri olan okonomiyaki, krep benzeri yapısıyla bilinir. İçine lahana, yeşil soğan, karides veya tavuk gibi farklı malzemeler eklenir, üzerine özel soslarla servis edilir.

OKONOMIYAKİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un
  • 2/3 su bardağı su
  • 2 yumurta
  • 2 su bardağı ince kıyılmış lahana
  • 2 dal taze soğan
  • 100 gr karides veya tavuk (isteğe göre)
  • Mayonez ve soya sosu (üzeri için)

Yapılış:

  1. Un, su ve yumurtayı çırpın, pürüzsüz hamur yapın.
  2. Lahana, soğan ve eti ekleyip karıştırın.
  3. Yağlanmış tavaya kepçeyle dökün, iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.
  4. Üzerine mayonez ve soya sosu gezdirerek servis edin.
