Japon mutfağının pizzası: Okonomiyaki tarifi

Japonya’da sokak yemeklerinin en popülerlerinden biri olan okonomiyaki, krep benzeri yapısıyla bilinir. İçine lahana, yeşil soğan, karides veya tavuk gibi farklı malzemeler eklenir, üzerine özel soslarla servis edilir.
OKONOMIYAKİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 2/3 su bardağı su
- 2 yumurta
- 2 su bardağı ince kıyılmış lahana
- 2 dal taze soğan
- 100 gr karides veya tavuk (isteğe göre)
- Mayonez ve soya sosu (üzeri için)
Yapılış:
- Un, su ve yumurtayı çırpın, pürüzsüz hamur yapın.
- Lahana, soğan ve eti ekleyip karıştırın.
- Yağlanmış tavaya kepçeyle dökün, iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.
- Üzerine mayonez ve soya sosu gezdirerek servis edin.