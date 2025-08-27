Japon mutfağının pizzası: Okonomiyaki tarifi

Japonya’da sokak yemeklerinin en popülerlerinden biri olan okonomiyaki, krep benzeri yapısıyla bilinir. İçine lahana, yeşil soğan, karides veya tavuk gibi farklı malzemeler eklenir, üzerine özel soslarla servis edilir.

OKONOMIYAKİ TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı un

2/3 su bardağı su

2 yumurta

2 su bardağı ince kıyılmış lahana

2 dal taze soğan

100 gr karides veya tavuk (isteğe göre)

Mayonez ve soya sosu (üzeri için)

Yapılış: