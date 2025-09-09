Japon mutfağının pratik noodle yemeği: MasterChef yakisoba sebzeli tarifi

Japon mutfağının sokak pazarlarında en çok tercih edilen yemeklerinden biri olan yakisoba, sebzeler ve noodle’ın özel bir sosla buluşmasıyla hazırlanıyor. Hafifliği ve doyuruculuğuyla öne çıkan sebzeli yakisoba, özellikle pratik bir öğle ya da akşam yemeği arayanlar için ideal bir seçenek. Havuç, lahana, biber gibi taze sebzelerle yapılan bu tarif, kısa sürede hazırlanabilmesi ve besleyici yapısıyla dünya mutfaklarında da popülerleşmiş durumda. Peki, Japon mutfağının pratik noodle yemeği olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef yakisoba sebzeli tarifi...

Malzemeler

2 paket yakisoba noodle (bulamazsanız yumurtasız Çin noodle’ı veya spagetti de kullanılabilir)

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1/4 küçük beyaz lahana (ince doğranmış)

1 adet kırmızı biber (jülyen doğranmış)

1 adet soğan (ince dilimlenmiş)

2-3 adet taze soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen susam yağı veya ayçiçek yağı)

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı istiridye sosu (yoksa ek soya sosu)

1 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu (veya nar ekşisi benzeri ekşi-tatlı bir sos)

Yapılışı