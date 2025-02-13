Japon mutfağının vazgeçilmezi: Evde lezzetli ramen yapımı

Ramen, Japon mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Lezzetli et suyu, özel baharatlar ve dolgulu erişteleriyle hem doyurucu hem de besleyicidir.

Japon mutfağının vazgeçilmezi: Evde lezzetli ramen yapımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:58

Evde yapımı düşündüğünüzden daha kolay olan ramen, malzemeleri doğru seçildiğinde otantik bir tat sunar. İşte adım adım ramen tarifi!

Malzemeler

  • 200 g ramen eriştesi
  • 1 litre tavuk veya sebze suyu
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı miso ezmesi (isteğe bağlı)
  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • 1 çay kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)
  • 1 çay kaşığı susam yağı
  • 1 adet haşlanmış yumurta (ikiye bölünmüş)
  • 100 g haşlanmış tavuk veya tofu
  • 1 adet yeşil soğan (ince doğranmış)
  • Mısır, mantar veya nori (isteğe bağlı garnitürler)

Yapılışı

Et suyunu hazırlayın: Tencereye tavuk veya sebze suyunu alın, soya sosu, miso ezmesi, rendelenmiş sarımsak ve zencefili ekleyerek kaynamaya bırakın.

Erişteleri haşlayın: Ayrı bir tencerede ramen eriştesini paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın ve süzün.

Malzemeleri birleştirin: Haşlanmış erişteleri derin bir kaseye alın, üzerine sıcak et suyunu dökün.

Servis edin: Üzerine haşlanmış yumurta, tavuk veya tofu, yeşil soğan ve isteğe bağlı garnitürleri ekleyerek servis edin.


Etiketler: #ramen

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