Japon mutfağının vazgeçilmezi: Evde lezzetli ramen yapımı
Ramen, Japon mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Lezzetli et suyu, özel baharatlar ve dolgulu erişteleriyle hem doyurucu hem de besleyicidir.
Evde yapımı düşündüğünüzden daha kolay olan ramen, malzemeleri doğru seçildiğinde otantik bir tat sunar. İşte adım adım ramen tarifi!
Malzemeler
- 200 g ramen eriştesi
- 1 litre tavuk veya sebze suyu
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı miso ezmesi (isteğe bağlı)
- 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı susam yağı
- 1 adet haşlanmış yumurta (ikiye bölünmüş)
- 100 g haşlanmış tavuk veya tofu
- 1 adet yeşil soğan (ince doğranmış)
- Mısır, mantar veya nori (isteğe bağlı garnitürler)
Yapılışı
Et suyunu hazırlayın: Tencereye tavuk veya sebze suyunu alın, soya sosu, miso ezmesi, rendelenmiş sarımsak ve zencefili ekleyerek kaynamaya bırakın.
Erişteleri haşlayın: Ayrı bir tencerede ramen eriştesini paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın ve süzün.
Malzemeleri birleştirin: Haşlanmış erişteleri derin bir kaseye alın, üzerine sıcak et suyunu dökün.
Servis edin: Üzerine haşlanmış yumurta, tavuk veya tofu, yeşil soğan ve isteğe bağlı garnitürleri ekleyerek servis edin.
Etiketler: #ramen
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