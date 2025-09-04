Japon sokaklarının vazgeçilmez yemeği: Yakitori

Japon mutfağında sadelik ve lezzetin buluştuğu yemeklerden biri de Yakitori’dir. “Yaki” pişirmek, “tori” ise tavuk anlamına gelir. Yani kelime anlamıyla “ızgara tavuk” olan Yakitori, genellikle kömür ateşinde şişlere dizilen tavuk parçalarının özel soslarla marine edilip pişirilmesiyle hazırlanır. Özellikle akşam saatlerinde, Tokyo ve Kyoto sokaklarında tüten kokusu, Japon kültürünün en özgün deneyimlerinden birini sunar.
YAKITORI TARİFİ
Malzemeler:
- 500 g tavuk but eti (kemiksiz, kuşbaşı doğranmış)
- 1 adet pırasa veya kalın yeşil soğan (2-3 cm’lik parçalar halinde)
- Tahta şişler (önceden suda bekletilmiş)
Sos (Tare) için:
- 100 ml soya sosu
- 50 ml mirin (tatlı pirinç şarabı)
- 50 ml sake
- 2 yemek kaşığı şeker
Yapılışı:
- Sosu hazırlayın: Küçük bir sos tenceresinde soya sosu, mirin, sake ve şekeri karıştırın. Orta ateşte kaynatın, ardından kısık ateşte 10 dakika koyulaşana kadar pişirin.
- Şişleri hazırlayın: Kuşbaşı doğranmış tavuk etlerini ve pırasa parçalarını sırayla tahta şişlere dizin.
- Izgara edin: Izgarayı veya döküm tavayı yüksek ateşte ısıtın. Şişleri üzerine yerleştirip çevirerek pişirin.
- Sosla buluşturun: Şişler pişerken birkaç kez hazırladığınız sosla fırça yardımıyla etleri kaplayın.
- Servis: Dışı hafifçe karamelize olan şişleri sıcak şekilde servis edin. Yanında pirinç veya bira ile tercih edilebilir.