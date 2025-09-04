Japon sokaklarının vazgeçilmez yemeği: Yakitori

Japon mutfağında sadelik ve lezzetin buluştuğu yemeklerden biri de Yakitori’dir. “Yaki” pişirmek, “tori” ise tavuk anlamına gelir. Yani kelime anlamıyla “ızgara tavuk” olan Yakitori, genellikle kömür ateşinde şişlere dizilen tavuk parçalarının özel soslarla marine edilip pişirilmesiyle hazırlanır. Özellikle akşam saatlerinde, Tokyo ve Kyoto sokaklarında tüten kokusu, Japon kültürünün en özgün deneyimlerinden birini sunar.

YAKITORI TARİFİ

Malzemeler:

500 g tavuk but eti (kemiksiz, kuşbaşı doğranmış)

1 adet pırasa veya kalın yeşil soğan (2-3 cm’lik parçalar halinde)

Tahta şişler (önceden suda bekletilmiş)

Sos (Tare) için:

100 ml soya sosu

50 ml mirin (tatlı pirinç şarabı)

50 ml sake

2 yemek kaşığı şeker

Yapılışı: