Japonya’nın çıtır zırhı: Tonkatsu

Mutfak literatüründe "batıdan gelip Japon disipliniyle kusursuzlaşan lezzet" olarak tanımlanan Tonkatsu, 19. yüzyılın sonlarında Japonya’nın dış dünyaya açılmasıyla ortaya çıkmış bir "yoshoku" (batı tarzı Japon yemeği) klasiğidir. Onu bildiğimiz şinitzellerden ayıran en temel fark, etin kalınlığı ve Japon ekmek kırıntısı olan Panko’nun yarattığı o benzersiz hava boşluklu çıtırlıktır.
TONKATSU TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet kemiksiz dana kontrfile veya domuz pirzola (yaklaşık 1.5 - 2 cm kalınlığında)
- 1 adet yumurta (çırpılmış)
- Yarım su bardağı un
- 1.5 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı)
- Tuz ve karabiber
- Kızartmak için bol sıvı yağ
Servis İçin:
- İnce kıyılmış beyaz lahana
- Tonkatsu sosu (veya ketçap-soya sosu-worcestershire karışımı)
Yapılışı
- Etin kenarlarındaki beyaz yağlı veya sinirli kısımlara bıçakla küçük kesikler atın. Bu, etin pişerken kıvrılmasını önler. Bir et dövücü ile etin üzerinden hafifçe geçerek her yerini eşit kalınlığa getirin.
- Etlerin her iki tarafına da bolca tuz ve karabiber serpin.
- Etleri önce una bulayın. Fazla ununu mutlaka silkeleyerek üzerinde sadece ince bir tabaka kalmasını sağlayın.
- Unladığınız etleri çırpılmış yumurtaya daldırın. Her yerinin kaplandığından emin olun.
- Etleri Panko kırıntılarının olduğu tabağa alın. Elinizle üzerine hafifçe bastırarak ekmek kırıntılarının ete iyice yapışmasını ve kalın bir tabaka oluşturmasını sağlayın.
- Yağı derin bir tavada 170-180°C dereceye kadar ısıtın. Etleri yavaşça yağa bırakın. Her bir tarafını altın sarısı ve koyu kahve arası bir renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kızartın.
- Pişen etleri yağdan çıkarır çıkarmaz bir tel ızgara veya kağıt havlu üzerine alın. 2-3 dakika dinlendirin. Bu adım, etin suyunun içine hapsolmasını sağlar.
- Dinlenen eti dikine şeritler halinde kesin. Yanında bol ince kıyılmış lahana ve üzerine gezdirilmiş tonkatsu sosuyla servis yapın.