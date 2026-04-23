Japonya’nın çıtır zırhı: Tonkatsu

Mutfak literatüründe "batıdan gelip Japon disipliniyle kusursuzlaşan lezzet" olarak tanımlanan Tonkatsu, 19. yüzyılın sonlarında Japonya’nın dış dünyaya açılmasıyla ortaya çıkmış bir "yoshoku" (batı tarzı Japon yemeği) klasiğidir. Onu bildiğimiz şinitzellerden ayıran en temel fark, etin kalınlığı ve Japon ekmek kırıntısı olan Panko’nun yarattığı o benzersiz hava boşluklu çıtırlıktır.

TONKATSU TARİFİ

Malzemeler

2 adet kemiksiz dana kontrfile veya domuz pirzola (yaklaşık 1.5 - 2 cm kalınlığında)

1 adet yumurta (çırpılmış)

Yarım su bardağı un

1.5 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı)

Tuz ve karabiber

Kızartmak için bol sıvı yağ

Servis İçin:

İnce kıyılmış beyaz lahana

Tonkatsu sosu (veya ketçap-soya sosu-worcestershire karışımı)

Yapılışı