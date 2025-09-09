Japonya'nın lezzetli krep pizzası: MasterChef okonomiyaki tarifi

Japon mutfağının hem pratik hem de doyurucu yemeklerinden biri olan okonomiyaki, kelime anlamıyla “istediğiniz gibi pişirin” demektir. Lahana, yumurta ve unun ana malzeme olarak kullanıldığı bu yemek, isteğe bağlı olarak deniz ürünleri, et veya sebzelerle zenginleştirilebiliyor. Üzerine sürülen özel sosu ve mayoneziyle damakta eşsiz bir tat bırakan okonomiyaki, Japonya sokaklarında sıkça karşılaşılan, aynı zamanda evde de kolayca yapılabilen bir tarif. Peki, Japonya'nın lezzetli krep pizzası olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef okonomiyaki tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı un

1/2 su bardağı su

2 adet yumurta

2 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana

1 adet taze soğan (doğranmış)

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

Okonomiyaki sosu (bulunmazsa ketçap + Worcestershire sosu + az bal karışımı)

Japon mayonezi (Kewpie, yoksa normal mayonez)

Bonito flakes (katsuobushi – bulunmazsa isteğe bağlı atlanabilir)

İnce doğranmış taze soğan veya nori (deniz yosunu) parçaları

Yapılışı