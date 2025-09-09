Japonya’nın üç renkli bahar tatlısı: MasterChef hanami dango tarifi

Japon mutfağının zarif tatlılarından Hanami Dango, üç renkli pirinç toplarının şişe dizilmesiyle hazırlanıyor. Pembe, beyaz ve yeşil renkleriyle doğayı simgeleyen bu lezzet, özellikle bahar aylarında kiraz çiçeklerinin açtığı dönemde sofraları süslüyor. Hem göze hitap eden hem de hafif yapısıyla dikkat çeken Hanami Dango, evde kolayca yapılabilecek pratik tarifler arasında yer alıyor. Peki, Japonya'nın üç renkli bahar tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef hanami dango tarifi...

Malzemeler

200 gr pirinç unu (şiratamako veya mochiko tercih edilir)

150 ml ılık su (kontrollü eklenmeli)

2 yemek kaşığı şeker

Bir tutam tuz

Renk vermek için:

Pembe: Birkaç damla gıda boyası veya pancar suyu

Yeşil: 1 çay kaşığı matcha (yeşil çay tozu) veya ıspanak suyu

Yapılışı