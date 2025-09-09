Japonya’nın üç renkli bahar tatlısı: MasterChef hanami dango tarifi

Japon mutfağının zarif tatlılarından Hanami Dango, üç renkli pirinç toplarının şişe dizilmesiyle hazırlanıyor. Pembe, beyaz ve yeşil renkleriyle doğayı simgeleyen bu lezzet, özellikle bahar aylarında kiraz çiçeklerinin açtığı dönemde sofraları süslüyor. Hem göze hitap eden hem de hafif yapısıyla dikkat çeken Hanami Dango, evde kolayca yapılabilecek pratik tarifler arasında yer alıyor. Peki, Japonya'nın üç renkli bahar tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef hanami dango tarifi...
Malzemeler
- 200 gr pirinç unu (şiratamako veya mochiko tercih edilir)
- 150 ml ılık su (kontrollü eklenmeli)
- 2 yemek kaşığı şeker
- Bir tutam tuz
Renk vermek için:
- Pembe: Birkaç damla gıda boyası veya pancar suyu
- Yeşil: 1 çay kaşığı matcha (yeşil çay tozu) veya ıspanak suyu
Yapılışı
- Pirinç ununu, şekeri ve tuzu karıştırın.
- Yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru üç eşit parçaya ayırın.
- Birini beyaz bırakın.
- Birine pembe gıda boyası/pancar suyu ekleyin.
- Diğerine matcha veya ıspanak suyu ekleyin.
- Her hamur parçasından ceviz büyüklüğünde yuvarlak toplar yapın.
- Bir tencereye su kaynatın.
- Topları içine atın. Su yüzeyine çıkınca 2-3 dakika daha haşlayın.
- Çıkardığınız topları soğuk suya alın.
- Şişlere sırasıyla pembe – beyaz – yeşil olacak şekilde dizin.