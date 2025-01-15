Kabağı sevdiren pratik lezzet: Kabak lazanya tarifi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:26

Güncelleme: 15.01.2025 - 14:26

Lazanyanın klasik lezzetini daha hafif ve sağlıklı bir şekilde denemek ister misiniz? Kabak lazanya, makarna yerine kabak dilimlerinin kullanıldığı, sebze ve protein açısından zengin bir tariftir. Düşük karbonhidrat içeriği ve enfes lezzetiyle hem diyet yapanların hem de sebze sevenlerin favorisi olacak bu tarif, kolayca hazırlayabileceğiniz harika bir seçenektir. Peki, kabağı sevdiren bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kabak lazanya tarifi...

KABAK LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

3-4 adet orta boy kabak (ince dilimlenmiş)

300 gr kıyma

1 adet büyük boy soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz ve karabiber

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İsteğe bağlı:

Parmesan peyniri

KABAK LAZANYA YAPILIŞI

Kabakları ince uzun dilimler halinde doğrayın.

Fazla suyun çıkması için kabak dilimlerini bir miktar tuz ile ovup 10 dakika bekletin.

Daha sonra kağıt havluyla kurulayın.

Zeytinyağını bir tavada ısıtın, doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek kavurun.

Kıymayı ilave edin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domates, domates sosu, tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.

Karışımı birkaç dakika pişirip kenara alın.

Tereyağını bir tencerede eritin.

Üzerine unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Soğuk sütü yavaş yavaş ilave ederken sürekli karıştırın.

Kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip sosu ocaktan alın.

Fırın kabını hafifçe yağlayın.

İlk katmana kabak dilimlerini yerleştirin.

Üzerine kıymalı harçtan yayın ve biraz beşamel sos gezdirin.

Katmanları bu şekilde sırayla devam ettirin.

Son katmana sadece beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!