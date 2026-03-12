Kaburga ve pastırmanın yaprakla eşsiz dansı: Coğrafi işaretli bakla dolması tarifi...

Türkiye'nin köklü yemek kültürüne sahip şehirlerinden Tokat, gastronomi tutkunlarını büyüleyen şahane bir yemeğe ev sahipliği yapıyor. Bakla Dolması, içindeki zengin malzemelerle tam bir ziyafet yemeği özelliği taşıyor. İşte, coğrafi işaretli meşhur Tokat Erbaa narince yaprağının kullanıldığı bu kadim lezzetin incelikleri...

Bakla dolması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

MALZEMELER (6 KİŞİLİK)

4 su bardağı yarma (buğday kırması)

2 su bardağı ince bulgur

3 baş kuru soğan

500 gram Tokat asma yaprağı

2 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı kuru mor reyhan

3,5 su bardağı bakla

100 gram pastırma

500 gram kuzu kaburga kemiği

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

1. İç harcı için yarma ve bulgur karışımı bir kaba alınıp üzerine tuzla ovulup yıkanan kuru soğan eklenir.

2. Salça, pul biber, karabiber, kimyon ve kuru mor reyhan karışıma ilave edilip biraz su eklenerek karıştırılır.

3. Asma yaprağına pastırma dilimi konur, üzerine hazırlanan iç harçtan eklenir, ardından yaprak bohça şeklinde kapatılarak sarılır.

4. Bakır bir tencerenin tabanına kuzu kaburga kemikleri yerleştirilir.

5. Üzerine sarılan dolmalar düzenli şekilde dizilir.

6. Dolmaların üzerine su eklenerek pişmeye bırakılır.

7. Diğer yanda ince kıyılmış soğan, tereyağı ve az miktarda sıvı yağ ile kavrulur, üzerine salça eklenerek sos hazırlanır.

8. Kaynamakta olan dolmanın kapağı açılır ve hazırlanan yağlı salçalı sos üzerine gezdirilir.

9. Suyu azalmışsa biraz daha su eklenerek pişirme işlemi tamamlanır, servis edilir.