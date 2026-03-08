Kafkas mutfağının doyurucu ve geleneksel lezzeti: Hingel tarifi

Kafkas mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan hingel, özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum çevresinde yaygın olarak yapılan bir hamur yemeği. Büyük parçalar halinde kesilen hamurun haşlanması ve üzerine sarımsaklı yoğurt ile tereyağlı sos dökülmesiyle hazırlanan hingel, hem pratik hem de oldukça besleyici bir tarif olarak biliniyor.

HİNGEL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su (kontrollü eklenir)

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

HİNGEL NASIL YAPILIR?

Un, yumurta ve tuz geniş bir kaba alınarak karıştırılır. Kontrollü şekilde su eklenerek sert kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur yaklaşık 10-15 dakika dinlendirilir.

Dinlenen hamur oklava yardımıyla açılır ve kare şeklinde kesilir. Kaynayan tuzlu suya atılan hamur parçaları yaklaşık 5-6 dakika haşlanır. Haşlanan hamurlar süzülerek servis tabağına alınır.

Ayrı bir kapta yoğurt ve ezilmiş sarımsak karıştırılır. Haşlanan hamurların üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Tereyağı küçük bir tavada eritilir ve pul biber eklenerek kızdırılır. Hazırlanan sos hingelin üzerine gezdirilir.

Hingelin püf noktası

Hingelin en önemli püf noktası hamurun kıvamıdır. Hamurun mantı hamuruna benzer şekilde sert olması gerekir. Ayrıca haşlama sırasında hamurların birbirine yapışmaması için suyun bol ve kaynar olması önemlidir. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos ise yemeğin karakteristik lezzetini ortaya çıkarır.