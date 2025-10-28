Kafkas mutfağının lezzetli hamur işi: Çuçuvara tarifi

Kafkas mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan çuçuvara, görünüş olarak mantıyı andırsa da lezzetiyle kendine özgü bir tat sunuyor. İncecik hamurun içine konulan etli harç, haşlandıktan sonra tereyağlı sosla buluşarak sofralara doyurucu bir sıcaklık katıyor. Özellikle Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’da sıkça yapılan bu yemek, Türkiye’de de son yıllarda popülerleşmeye başladı.

ÇUÇUVARA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su barda ğı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Tuz (bir tutam)

İç harcı için:

200 gram k ıyma

1 k üçük so ğan (rendelenmiş)

Tuz ve karabiber

Üzeri için:

2 yemek ka şığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane veya pul biber

İsteğe g öre yo ğurt

ÇUÇUVARA NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlayın: Unu derin bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın. Yumurtayı, suyu ve tuzu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Dinlendirin: Hamuru streç filmle sararak 20-30 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.

Şekil verin: Hamuru ince bir şekilde açın, küçük kareler halinde kesin. Her karenin ortasına bir miktar iç harç koyun, üçgen şeklinde kapatın ve uçlarını birleştirin.

Haşlayın: Geniş bir tencerede kaynayan tuzlu suya atın. Yaklaşık 6-8 dakika pişirin ve süzün.

Sosu hazırlayın: Tavada tereyağını eritin, üzerine nane veya pul biber ekleyin. Haşlanan çuçuvaraların üzerine gezdirin.