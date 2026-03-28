Kafkas mutfağının şahı: Şah pilav tarifi

Mutfak literatüründe "saray disiplininin zirvesi" olarak tanımlanan Şah Pilavı, diğer pilavlardan farklı olarak bir "kazan" içinde değil, yufkalarla kaplanmış derin bir tencerede (veya fırında) pişirilir. Bu yemeği benzersiz kılan, dışındaki çıtır yufka katmanı kesildiğinde içeriden yayılan safran kokusu ve buharda demlenmiş meyvelerin sunduğu görsel şölendir. Gastronomi dünyasında "tatlı ve tuzlunun asil dengesi" olarak bilinen bu reçete, her lokmasında ipek yolu aromalarını taşır.

ŞAH PİLAV TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı uzun taneli kaliteli basmati pirinci

600 gram kuzu kuşbaşı (veya dana eti)

2 adet büyük boy kuru soğan

1 su bardağı ayıklanmış kestane (haşlanmış)

Yarım su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı çekirdeksiz kuru mürdüm eriği

Yarım su bardağı sarı kuru üzüm (Kişmiş)

200 gram tereyağı (eritilmiş)

5-6 adet taze ince lavash veya yufka

1 çay kaşığı safran (yarım çay bardağı sıcak suda demlenmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yapılışı