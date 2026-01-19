Kafkasya'dan mutfağınıza: Ajapsandali tarifi

Kafkas mutfağı, bölgenin doğası ve kültürü kadar zengin ve çeşitli lezzetler sunar. Ajapsandali, Gürcistan'ın geleneksel yemeklerinden biri olarak, farklı sebzelerin bir araya gelmesiyle oluşan lezzetli bir yemeği temsil eder. Patlıcanın zengin dokusu, biberin aroması ve domatesin hafif asidik tadı, bu yemeği benzersiz kılar. Basit ama etkileyici olan bu yemeği evde pratik bir şekilde hazırlayarak sofralarınıza Kafkas esintisi katabilirsiniz.

AJANSANDALI TARİFİ

Malzemeler

2 adet patlıcan

2 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı su

1/2 çay kaşığı tuz (isteğe göre ayarlanabilir)

1/4 çay kaşığı karabiber

1/2 demet taze dereotu (isteğe bağlı)

1/2 demet taze nane (isteğe bağlı)

Yapılışı