Kafkasya'dan mutfağınıza: Ajapsandali tarifi

Kafkas mutfağı, bölgenin doğası ve kültürü kadar zengin ve çeşitli lezzetler sunar. Ajapsandali, Gürcistan'ın geleneksel yemeklerinden biri olarak, farklı sebzelerin bir araya gelmesiyle oluşan lezzetli bir yemeği temsil eder. Patlıcanın zengin dokusu, biberin aroması ve domatesin hafif asidik tadı, bu yemeği benzersiz kılar. Basit ama etkileyici olan bu yemeği evde pratik bir şekilde hazırlayarak sofralarınıza Kafkas esintisi katabilirsiniz.
AJANSANDALI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet patlıcan
- 2 adet kırmızı biber
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet domates
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1/2 çay bardağı su
- 1/2 çay kaşığı tuz (isteğe göre ayarlanabilir)
- 1/4 çay kaşığı karabiber
- 1/2 demet taze dereotu (isteğe bağlı)
- 1/2 demet taze nane (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Patlıcanları küp küp doğrayın ve tuzlu suda 10-15 dakika bekletin. Ardından sudan çıkarıp iyice kurulayın.
- Biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkararak doğrayın.
- Domatesleri rendeleyin veya kabuklarını soyup doğrayın.
- Soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları ezin.
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, önce soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Ardından patlıcanları ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.
- Biberleri ve sarımsağı da ekleyip 5 dakika daha kavurun.
- Doğranmış domatesleri, kimyonu, kırmızı biberi, pul biberi (isteğe bağlı) ve tuzu ekleyin.
- Karıştırıp, 1/2 çay bardağı suyu ekleyerek kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
- Yemeği ocaktan aldıktan sonra karabiberi ekleyin ve ince doğranmış taze nane ile dereotunu serpiştirin.
- Karıştırıp, soğumaya bırakın.