Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Cevizli peynirli ezme tarifi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:29

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan cevizli peynirli ezme, hem pratikliği hem de iştah açıcı lezzetiyle güne keyifle başlamanıza yardımcı olur. Geleneksel Türk kahvaltısına farklı bir tat katan bu ezme, besleyici ve doyurucu özellikleri sayesinde sağlıklı bir kahvaltı seçeneğidir. Peynir ve cevizin uyumu, zeytinyağının aroması ve baharatların eklenmesiyle oluşan enfes tat, özellikle ekmek üzerine sürüldüğünde mükemmel bir lezzet sunar. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes cevizli peynirli ezme tarifi...

CEVİZLİ PEYNİRLİ EZME TARİFİ

Malzemeler

200 gram beyaz peynir veya lor peyniri (isteğe göre karışık peynirler de kullanılabilir)

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

Yarım demet taze nane veya birkaç dal taze fesleğen (isteğe bağlı)

1-2 diş ezilmiş sarımsak (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe göre azaltılabilir veya arttırılabilir)

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Üzeri için: taze nane veya fesleğen yaprakları ve birkaç bütün ceviz

CEVİZLİ PEYNİRLİ EZME YAPILIŞI

İlk olarak, beyaz peyniri veya lor peynirini bir çatal yardımıyla ezerek pürüzsüz hale getirin.

Beyaz peynir tercih ediyorsanız, biraz daha yumuşak bir kıvam için çok az miktarda süt ekleyebilirsiniz.

Cevizleri iri parçalar halinde dövün veya doğrayın.

Eğer daha yumuşak bir kıvam isterseniz, cevizleri daha ince çekebilirsiniz.

İnce doğranmış maydanoz, taze nane veya fesleğeni peynir-ceviz karışımına ekleyin.

Karışıma ezilmiş sarımsağı, pul biberi, karabiberi, kekiği ve kırmızı toz biberi de ekleyerek iyice karıştırın.

Baharatlar miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Zeytinyağını yavaş yavaş karışıma ekleyin ve tüm malzemeler iyice harmanlanana kadar karıştırmaya devam edin.

Arzu ederseniz birkaç damla limon suyu da ekleyerek ezmeye hafif bir asidite kazandırabilirsiniz.

Cevizli peynirli ezmeyi bir servis tabağına alın ve üzerini düzelttikten sonra kalan ceviz parçaları, taze nane veya fesleğen yapraklarıyla süsleyin.

İsteğe bağlı olarak üzerine ekstra bir miktar zeytinyağı gezdirerek parlaklık ve lezzet katabilirsiniz.

Afiyet olsun!