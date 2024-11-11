Arap mutfağının enfes lezzeti: Fattet Makdous tarifi

Patlıcanın farklı bir yorumuyla hazırlanan Fettet Makdous, Arap mutfağının az bilinen ama eşsiz lezzetlerinden biri. Bu özel yemek, hem göze hem de damaklara hitap ediyor.

Arap mutfağının enfes lezzeti: Fattet Makdous tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 23:29

Arap mutfağı, baharatların ve malzemelerin uyumuyla kendine has bir zenginlik sunar. Ancak bazı yemekler var ki, yalnızca bölge halkı tarafından bilinir ve hak ettiği ilgiyi görmez. İşte, Fattet Makdous tarifi...

FATTET MAKDOUS TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet patlıcan
  • 200 gram kıyma
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 adet soğan (küçük doğranmış)
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 dilim bayat ekmek (küçük küpler halinde)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 avuç ceviz içi (iri dövülmüş)
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı:

  1. Patlıcanları alacalı soyun ve ortadan ikiye kesin.
  2. Tuzlu suda 10-15 dakika bekleterek acısını alın.
  3. Kuruladıktan sonra kızgın yağda hafifçe kızartın.
  4. Tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin, doğranmış soğanı kavurun.
  5. Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
  6. Sarımsak, tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek harcı lezzetlendirin.
  7. Kızarttığınız patlıcanların iç kısmını hafifçe açın ve kıymalı harcı doldurun.
  8. Süzme yoğurdu, tahini, limon suyunu ve bir tutam tuzu bir kapta karıştırın.
  9. Küçük küpler haline getirdiğiniz ekmekleri tereyağında kızartın.
  10. Aynı tereyağında cevizleri hafifçe kavurun.
  11. Doldurulmuş patlıcanları servis tabağına alın.
  12. Üzerine yoğurt sosunu gezdirin.
  13. Kızarmış ekmek küpleri ve kavrulmuş cevizleri serpiştirin.
  14. İsteğe bağlı olarak pul biberle süsleyerek servis yapın.

Etiketler: #tarif #Arap #mutfak

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