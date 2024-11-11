Arap mutfağının enfes lezzeti: Fattet Makdous tarifi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 23:29

Güncelleme: 11.11.2024 - 23:29

Arap mutfağı, baharatların ve malzemelerin uyumuyla kendine has bir zenginlik sunar. Ancak bazı yemekler var ki, yalnızca bölge halkı tarafından bilinir ve hak ettiği ilgiyi görmez. İşte, Fattet Makdous tarifi...

FATTET MAKDOUS TARİFİ

Malzemeler

4 adet patlıcan

200 gram kıyma

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet soğan (küçük doğranmış)

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

2 dilim bayat ekmek (küçük küpler halinde)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç ceviz içi (iri dövülmüş)

Tuz, karabiber, pul biber

Sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı: