Kış aylarının en sağlıklısı: Sebze Çorbası Tarifi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:27

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:27

Kış aylarının sert yüzü, hastalıklara karşı vücut direncimizi düşürebilir. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi desteklemek ve vücudumuza gerekli besinleri sağlamak için sebze çorbası mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, Sebze Çorbası Tarifi...

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet havuç

2 adet patates

1 adet kabak

1 dilim kereviz

1 su bardağı brokoli (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı baharatlar (kimyon, zerdeçal, pul biber)

Üzeri için taze maydanoz veya nane

Sebze Çorbası Tarifi: