Kış aylarının en sağlıklısı: Sebze Çorbası Tarifi
Soğuk havalarda hem içinizi ısıtacak hem de bağışıklığınızı güçlendirecek bir lezzet arıyorsanız, sebze çorbası tam size göre. Vitamin ve mineral deposu olan bu çorba, sağlıklı bir kış geçirmek isteyenlerin favorisi olmaya aday.
Kış aylarının sert yüzü, hastalıklara karşı vücut direncimizi düşürebilir. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi desteklemek ve vücudumuza gerekli besinleri sağlamak için sebze çorbası mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, Sebze Çorbası Tarifi...
SEBZE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet havuç
- 2 adet patates
- 1 adet kabak
- 1 dilim kereviz
- 1 su bardağı brokoli (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 su bardağı su veya sebze suyu
- Tuz ve karabiber
- İsteğe bağlı baharatlar (kimyon, zerdeçal, pul biber)
- Üzeri için taze maydanoz veya nane
Sebze Çorbası Tarifi:
- Soğan ve sarımsağı doğrayarak zeytinyağında hafifçe kavurun.
- Havuç, patates, kabak ve kerevizi küp şeklinde doğrayın, tencereye ekleyin ve birkaç dakika soteleyin.
- Üzerine su veya sebze suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
- Sebzeler iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
- Pişen sebzeleri blender ile pürüzsüz hale getirin veya taneli seviyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.
- Tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatları ekleyerek karıştırın.
- Servis ederken üzerine taze maydanoz veya nane ekleyerek sunun.
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