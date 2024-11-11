Lezzetli ve pratik tantuni tarifi: Adım adım kolay tantuni tarifi... MasterChef tantuni nasıl yapılır?

Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:31

Güncelleme: 11.11.2024 - 13:31

Türk mutfağının sokak lezzetlerinden biri olan tantuniyi evde yapmaya ne dersiniz? İnce doğranmış etlerin baharatlarla buluştuğu, pamuk gibi lavaş ya da ekmekle sunulan bu enfes lezzet, dışarıda yemeye alışık olduğumuz tantuniyi aratmayacak bir tatla sofralarınıza konuk oluyor. Üstelik ev yapımı olduğunda, hem daha sağlıklı hem de damak zevkinize göre baharat dengesini ayarlama şansı yakalayabilirsiniz. İşte enfes tantuni tarifi...

MALZEMELER

400 gram dana antrikot veya kuzu eti (ince jülyen doğranmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Servis için:

Lavaş ekmeği veya dürüm ekmeği

1 adet büyük boy domates (küçük doğranmış)

1 adet soğan (ince doğranmış)

Maydanoz (ince doğranmış)

Sumak

Limon

YAPILIŞI

Eti ince şeritler halinde doğrayın. Yapışmaz bir tavada sıvı yağla birlikte etleri yüksek ateşte sotelemeye başlayın.

Etler suyunu salıp çekmeye başladığında suyu ve tuzu ekleyin. Yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. En son toz kırmızı biberi ekleyerek lezzetlendirin ve karıştırın.

İnce doğranmış soğana sumak ekleyerek ovun. Üzerine doğranmış maydanoz ve domatesleri ekleyip karıştırın.

Lavaş veya dürüm ekmeğine pişen eti yayın. Üzerine soğanlı karışımdan koyun ve limon sıkarak dürüm yapın.

Tantuniyi tavaya alarak kısa bir süre ısıtabilir veya doğrudan sıcak olarak tüketebilirsiniz.