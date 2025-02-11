Kahvaltı sofralarına çok yakışan pratik lezzet: Sebzeli kek tarifi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:55

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:55

Sebzeli kek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için harika bir seçenek. İçeriğindeki havuç, kabak ve ıspanak gibi sebzeler sayesinde bol lif ve vitamin içeren bu kek, tatlı ve tuzlu lezzet arasında mükemmel bir denge sunar. Çay saatlerinizde, kahvaltılarda ya da hafif bir atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bu keki yapmak da oldukça kolay. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes lezzetiyle sebzeli kek tarifi...

SEBZELİ KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı rendelenmiş kabak

1/2 su bardağı doğranmış ıspanak

1 su bardağı tam buğday unu (isteğe bağlı beyaz un da kullanılabilir)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri

SEBZELİ KEK YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve kek kalıbınızı yağlayın.

Yumurtaları geniş bir kaba kırın ve iyice çırpın. Üzerine süt ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

Rendelenmiş havuç, kabak ve doğranmış ıspanağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karışıma ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.

Son olarak rendelenmiş peyniri ekleyin ve tekrar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

Kürdan testi yaparak keki kontrol edin. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır.

Kekinizi dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!