Şeflerin gözdesi: Nefis bir klasik: Beef Wellington tarifi
Dışı çıtır çıtır milföy hamuru, içi sulu ve yumuşacık dana etiyle Beef Wellington, İngiliz mutfağının en prestijli yemeklerinden biridir. Bu özel tarif, şef Gordon Ramsay'nin favori yemeklerinden biri olarak da bilinir. Misafir sofralarınızda fark yaratacak bu lezzeti evinizde denemeye ne dersiniz?
Beef Wellington, içinde nefis bir dana fileto, mantarlı duxelles (mantar püresi), prosciutto ve çıtır milföy hamuruyla sarılarak fırınlanmış bir klasik İngiliz yemeğidir. Hem şık sunumu hem de lezzetiyle dünyaca ünlü olan bu tarif, özel davet sofralarına çok yakışır.
BEEF WELLINGTON TARİFİ
Malzemeler (4-6 Kişilik)
Ana Malzemeler:
- 800 gr dana fileto (orta yağlı, kaliteli bir parça tercih edin)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı hardal (Dijon önerilir)
Mantar Duxelles (İç Dolgusu) İçin:
- 250 gr mantar (ince doğranmış veya rondodan geçirilmiş)
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
- 1 çay kaşığı taze kekik veya biberiye (isteğe bağlı)
Diğer Malzemeler:
- 6 dilim prosciutto (veya pastırma, isteğe bağlı)
- 1 adet milföy hamuru (büyük boy, açılmış)
- 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)
- 1 yemek kaşığı süt (yumurta sarısı ile karıştırmak için)
Yapılış
- Dana filetolarına tuz ve karabiber serpin.
- Tavayı yüksek ateşte ısıtın, zeytinyağı ve tereyağını ekleyin.
- Eti her yüzeyi 1’er dakika mühürleyerek dışını kahverengi hale getirin.
- Ocaktan aldıktan sonra hardal sürerek dinlenmeye bırakın.
- Tavada tereyağını eritin, soğan ve sarımsağı soteleyin.
- İnce doğranmış mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Tuz, karabiber ve taze kekik ekleyerek karıştırın.
- Karışım soğuyana kadar bekletin.
- Streç film serin ve üzerine prosciutto dilimlerini hafifçe üst üste gelecek şekilde dizin.
- Üzerine mantar duxelles karışımını eşit şekilde yayın.
- Ortasına hardallı dana filetoyu koyun ve streç yardımıyla sıkıca sarın.
- Buzdolabında en az 20-30 dakika dinlendirin.
- Milföy hamurunu açın, etinizi streç filmden çıkararak ortasına yerleştirin.
- Kenarları güzelce kapatarak rulo yapın ve uçlarını iyice kapatın.
- Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürün.
- Bıçakla hafif çizikler atarak süsleyin.
- Fırını 200°C’ye ısıtın.
- Hazırladığınız Beef Wellington’ı fırına verin ve yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Dışı altın rengi ve çıtır olana kadar fırında tutun.
- Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.
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