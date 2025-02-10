Şeflerin gözdesi: Nefis bir klasik: Beef Wellington tarifi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 22:32

Güncelleme: 10.02.2025 - 22:32

Beef Wellington, içinde nefis bir dana fileto, mantarlı duxelles (mantar püresi), prosciutto ve çıtır milföy hamuruyla sarılarak fırınlanmış bir klasik İngiliz yemeğidir. Hem şık sunumu hem de lezzetiyle dünyaca ünlü olan bu tarif, özel davet sofralarına çok yakışır.

BEEF WELLINGTON TARİFİ

Malzemeler (4-6 Kişilik)

Ana Malzemeler:

800 gr dana fileto (orta yağlı, kaliteli bir parça tercih edin)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı hardal (Dijon önerilir)

Mantar Duxelles (İç Dolgusu) İçin:

250 gr mantar (ince doğranmış veya rondodan geçirilmiş)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

1 çay kaşığı taze kekik veya biberiye (isteğe bağlı)

Diğer Malzemeler:

6 dilim prosciutto (veya pastırma, isteğe bağlı)

1 adet milföy hamuru (büyük boy, açılmış)

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

1 yemek kaşığı süt (yumurta sarısı ile karıştırmak için)

Yapılış