Ustasından enfes Rumeli böreği tarifi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:17

Güncelleme: 10.02.2025 - 17:17

Rumeli mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Rumeli böreği, incecik açılan hamuru ve iç harcıyla sofralara enfes bir tat katıyor. Genellikle kıyma, peynir veya ıspanaklı iç harçla hazırlanan bu börek, çıtır çıtır dokusuyla kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğüne yakışıyor. İşte geleneksel Rumeli böreği tarifi!

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

300 gr kıyma veya beyaz peynir

1 büyük soğan (rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

Susam veya çörek otu

Yapılışı

Hamurun Hazırlanması: Geniş bir kaba unu eleyin ve ortasını havuz gibi açın. Su, tuz, sirke ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanması: Tavada tereyağını eritip rendelenmiş soğanı kavurun. Üzerine kıymayı ekleyerek pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyerek ocaktan alın. Eğer peynirli yapmak istiyorsanız, ezilmiş beyaz peynirle baharatları karıştırın.

Böreğin Şekillendirilmesi: Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve her birini ince yufka olacak şekilde açın. Üzerine hafifçe yağ sürüp iç harcı serpiştirin. Yufkayı rulo şeklinde sararak kendi etrafında gül böreği gibi dolayın.

Pişirme: Yağlı kağıt serili tepsiye börekleri dizin. Üzerine yoğurt ve yumurta sarısı karışımını sürüp susam veya çörek otu serpin.

Fırınlama: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.