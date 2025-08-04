Kahvaltı sofralarına fark katan yumuşacık lezzet: Peynirli muffin tarifi

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak ya da gün içinde pratik bir atıştırmalık arıyorsanız, peynirli muffinler tam size göre! Hem pratik hem doyurucu olan bu tarif, çocuklardan yetişkinlere herkesin favorisi olacak. Üstelik kahvaltı sofralarına renk katarken pikniklerin ve ara öğünlerin de yıldızı olabilir. Peki, kahvaltı sofalarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla peynirli muffin tarifi...

PEYNİRLİ MUFFIN TARİFİ

Malzemeler

Temel Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Lezzeti Artıran Malzemeler:

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (isteğe göre kaşar da olabilir)

1 tutam doğranmış dereotu ya da maydanoz

Dilerseniz birkaç dilim doğranmış zeytin veya doğranmış biber

PEYNİRLİ MUFFIN YAPILIŞI

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısınmaya bırakın.

Muffin kalıplarınızı hafifçe yağlayın veya muffin kağıtlarıyla hazırlayın.

Yumurta, süt ve sıvı yağı bir çırpma kabında güzelce çırpın.

Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Çok fazla çırpmamaya dikkat edin.

Rendelenmiş peyniri ve doğradığınız dereotunu karışıma ekleyin.

Dilerseniz bu aşamada zeytin ya da biber de koyabilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

Üzerine ekstra peynir veya çörek otu serpebilirsiniz.

Muffinleri önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 20–25 dakika kadar, üzeri kızarana kadar pişirin.

Kürdan testiyle içinin piştiğinden emin olun.

Püf Noktaları